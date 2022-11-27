Тарасова оценила выступление Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России в Перми в женском одиночном катании.

РИА Новости