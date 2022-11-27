Тарасова оценила выступление Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России
- РИА Новости
«Как оценю выступление Туктамышевой? Я оцениваю как два выдающихся выступления», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
25-летняя россиянка по сумме двух прокатов набрала 239,94 балла.
Второе место заняла Софья Муравьёва с результатом 239,15 балла. Третьей стала Алина Горбачёва (210,86).
Этап Гран‑при России в Перми завершится 27 ноября.
Ранее Тарасова призвала проводить чемпионаты мира по фигурному катанию в России.