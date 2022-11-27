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Тарасова оценила выступление Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России в Перми в женском одиночном катании.
Тарасова оценила выступление Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России
  • РИА Новости

«Как оценю выступление Туктамышевой? Я оцениваю как два выдающихся выступления», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

25-летняя россиянка по сумме двух прокатов набрала 239,94 балла.

Второе место заняла Софья Муравьёва с результатом 239,15 балла. Третьей стала Алина Горбачёва (210,86).

Этап Гран‑при России в Перми завершится 27 ноября.

Ранее Тарасова призвала проводить чемпионаты мира по фигурному катанию в России.

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