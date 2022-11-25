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Тарасова призвала проводить чемпионаты мира по фигурному катанию в России

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что крупные международные соревнования по фигурному катанию должны вернуться в Россию.
Тарасова призвала проводить чемпионаты мира по фигурному катанию в России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Мы всегда участвовали в розыгрыше всех медалей, нам хочется, чтобы здесь прошёл чемпионат мира. Мне кажется, Россия — это самая достойная страна, чтобы проводить чемпионат мира», — цитирует Тарасову ТАСС.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее глава Союза конькобежцев России заявил об отсутствии подвижек по допуску от ISU.

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