Глава Союза конькобежцев России заявил об отсутствии подвижек по допуску от ISU

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказал о ситуации с санкциями в отношении российских спортсменов.

«К сожалению, ничего позитивного по допуску в отношении российских и белорусских спортсменов мы от ISU не услышали. Но, например, наши представители планируют посетить семинар в Амстердаме, и в этом им никто не отказывает», — цитирует Гуляева «Матч ТВ».

Глава СКР подчеркнул, что всегда нужно верить в лучшее, и выразил надежду, что в следующем сезоне Россия снова будет являться полноценным участником международного процесса.

«Во всяком случае, очень хочется в это верить», — заключил Гуляев.

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили об отсутствии заявок на смену гражданства от спортсменов топ-уровня.