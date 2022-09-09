Глава Союза конькобежцев России заявил об отсутствии подвижек по допуску от ISU
- РИА Новости
«К сожалению, ничего позитивного по допуску в отношении российских и белорусских спортсменов мы от ISU не услышали. Но, например, наши представители планируют посетить семинар в Амстердаме, и в этом им никто не отказывает», — цитирует Гуляева «Матч ТВ».
Глава СКР подчеркнул, что всегда нужно верить в лучшее, и выразил надежду, что в следующем сезоне Россия снова будет являться полноценным участником международного процесса.
«Во всяком случае, очень хочется в это верить», — заключил Гуляев.
Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили об отсутствии заявок на смену гражданства от спортсменов топ-уровня.