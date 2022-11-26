Спектакль Семененко и безупречность Муравьёвой: чем запомнились короткие программы фигуристов на этапе Гран-при в Перми

Софья Муравьёва выиграла короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми. Ученица Евгения Плющенко выдала идеальный прокат, в то время как расположившаяся следом Елизавета Туктамышева недокрутила тулуп в каскаде и споткнулась на дорожке шагов. У мужчин блеснул Евгений Семененко, исполнивший без ошибок два четверных прыжка и тройной аксель и заработавший более 100 баллов. В соревнованиях спортивных пар лидерство захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду — Софья Тютюнина и Андрей Багин.

Муравьёва затмила Туктамышеву

Этап Кубка России в Перми оказался не таким звёздным по составу, как предыдущие. Однако в соревнованиях девушек сегодня такая большая конкуренция, что даже в отсутствие Аделии Петросян, которая не поехала на турнир из-за травмы, у Елизаветы Туктамышевой оставалась серьёзная соперница в лице Софьи Муравьёвой. В столице воспитанница Алексея Мишина победила юную фигуристку за счёт чистого исполнения обеих программ, в то время как ученица Евгения Плющенко не лучшим образом откатала произвольную. И теперь у москвички появился шанс взять своеобразный реванш за ту неудачу.

Одну маленькую победу Муравьёва одержала в субботу. Она ярко выступила под песню Proud, допустив несущественный недочёт при приземлении тройного акселя: немного наклонила корпус вперёд. Но рука остановилась далеко ото льда, поэтому судьи не обратили на него внимание. В остальном же Софья была безупречна и очень эмоциональна, что позволило ей показать примерно такой же результат, как и в Москве — 81,59. При этом, по словам девушки, ещё утром у неё далеко не всё получалось.

«Я никак себя особо не настраивала, пыталась кататься, точно как на тренировке. Если добавлять что-то сверх, можно ошибиться на ровном месте. Аксель получился сегодня, и это хорошо. Утром не очень сегодня с ним справлялась, а вообще, могу сказать, что он стал стабильным, на тренировках пять из пяти. Наверное, я просто не очень люблю утренние тренировки», — сказала Муравьёва.

Туктамышева в этот раз блистала не так ярко. Она великолепно исполнила тройной аксель в начале программы, но далее на каскаде недокрутила тулуп, а в самом начале дорожки шагов споткнулась на ровном месте. Однако это никак не расстроило спортсменку.

«Потеряла концентрацию. Такое бывает. Настроение хорошее, поводов быть в плохом нет, потому что прокат в целом получился. Атмосфера классная, публика очень тепло поддерживает. Согрелась, сказала бы вообще, что на катке довольно душно», — призналась Лиза.

Судьи не стали закрывать глаза на недочёты и поставили фигуристке за прокат 78,74 балла, усложнив ей задачу выиграть турнир, поскольку произвольная программа Муравьёвой сложнее, чем у Туктамышевой.

На третьем месте расположилась Ксения Синицына, обратившая на себя внимание на этапе Гран-при в Казани. Она вновь здорово откаталась под лиричную «Колыбельную» Чайковского, но из-за отсутствия элементов ультра-си много (восемь баллов) проиграла ученице Мишина. При этом в воскресенье она пока также не готова идти на риск, поэтому вряд ли поднимется выше. Напомним, весь прошлый год девушка восстанавливалась после травмы и даже думала о завершении карьеры.

«Также вместо каскада лутц — риттбергер будет лутц — дупель. Решили с тренером сосредоточиться на чистом прокате, чтобы побороться за тройку», — объяснила спортсменка.

Возвращение Семененко

У мужчин по именам турнир также выглядит немного скромнее, чем на предыдущих этапах. Однако от этого он не становится менее интересным, потому что в субботу ребята продемонстрировали очень неплохие результаты. В первую очередь впечатлил Евгений Семененко. Впервые после травмы головы он принял участие в соревнованиях в Москве, однако тогда выглядел ещё неуверенно. И как кажется, настоящее возвращение фигуриста произошло именно в Перми. Он смог не только передать сложный образ под композицию Adagio in G minor, но и совместить ледовый спектакль со сложным контентом: четверные тулуп и сальхов, один из них в каскаде, а также тройной аксель.

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В итоге судьи поставили ему 103,36 балла. После выступления фигурист признался, что хотел прокатом порадовать своего тренера Татьяну Мишину, которая приехала вместе с ним в Пермь.

«Прокатом доволен. Пока максимум, дальше будут усложнения только в техническом плане. На тренировке после травмы уже выполнял сложные квады, но пока даже не столько из-за стабильности, сколько из-за ноги. Ещё беспокоит, есть моменты. Но в данный момент что стоит в программе, то безболезненно», — сказал Семененко.

Не отставали от Евгения и конкуренты. Алексей Ерохов также заявил три элемента ультра-си и все исполнил. Да, возможно не с такой грацией и эмоцией, как это получилось у Семененко, тем не менее за своё выступление ученик Виктории Буцаевой заработал высокие 93 балла.

Несколько сотых Ерохову проиграл Илья Яблоков. 19-летний спортсмен обратил на себя внимание на турнире в Москве, оставшись четвёртым. В этот раз в короткой программе он прибавил ещё и на восемь баллов улучшил свой результат. Причём он пока не идёт ва-банк, добавив в программу лишь один четверной тулуп и тройной аксель.

Не так блистательно выглядели в этот день Макар Игнатов и Артём Ковалёв. Первый упал с акселя, а второй недокрутил несколько прыжков, за что судьи его серьёзно наказали. В итоге их опередил юный Матвей Ветлугин, хотя у очередного ученика Мишина ещё нет в арсенале четверных. Тем не менее все трое заработали более 80 баллов, а значит, также сохраняют шансы на медали этапа Гран-при.

Победа с травмой

В соревнованиях спортивных пар ожидаемо победили чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их вальс в этот раз получился небезупречным. Партнёрша немного ошиблась на параллельном прыжке, а в концовке произошёл рассинхрон при параллельном вращении. При этом по лицу юноши было видно, что прокат дался ему тяжело. Позднее выяснилось почему: спортсмен вышел на лёд с повреждением.

«У меня микротравма примерно неделю. Возможно, с этим связаны помарки сегодня. После проката ухмыльнулись оба и решили, что надо просто отнестись к этому спокойно. Завтра выйдем кататься как ни в чём не бывало. А какой у нас выбор? Приехали — надо выступать», — сказал Галлямов.

Впрочем, помарки не повлияли на расстановку сил. Всё-таки в соперниках у них — совсем молодые пары. И борьба развернётся, скорее всего, только за второе место. На нём пока находятся Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Однако их преимущество над Екатериной Чикмарёвой и Матвеем Ячниковым составляет всего три балла, а последние выступают дома, и поддержка трибун им в воскресенье обеспечена.

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Кроме того, как оказалось, Мухортова и Евгеньев также пропустили почти неделю тренировок из-за болезни партнёрши, поэтому остаётся надеяться, что на воскресный прокат этот факт не повлияет.

В танцах на льду лидеры в Пермь решили не ехать, и фаворитами турнира стали Софья Тютюнина и Андрей Багин, которые только недавно начали выступать вместе, но уже успели завоевать серебро на четвёртом этапе Гран-при в столице. Воспитанники Александра Жулина исполнили ритм-танец неплохо (с учётом отсутствия скатанности и травмы спортсменки в начале сезона) и показали результат 80,88 балла.

«Мне кажется, получше, чем было в Москве. Лично мне не хватало скорости. Чувствую, что спокойно катимся, но надо добавлять и, может, эмоций. А так прокат, в принципе, неплохой», — отметил Багин.

Совсем немного им проиграли Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. Их танец не оставил равнодушным зрителей: они начали аплодировать уже на середине выступления. И, по словам партнёра, это им очень помогло.

«Публика — это совсем другое, особенно когда они начинают поддерживать. Ты ощущаешь всё совсем по-другому, тебе намного легче ехать», — признался Максим.