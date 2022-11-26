Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Перми
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Дуэт получил от судей 80,55 балла. Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (73,56). На третьем — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (70,20).
Произвольную программу пары представят 27 ноября.
Мишина и Галлямов являются победителями четвёртого этапа Гран-при России в Москве.
Ранее фигуристка Софья Муравьёва одержала победу в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми.