Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Перми

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на шестом этапе Гран-при России в Перми.

Дуэт получил от судей 80,55 балла. Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (73,56). На третьем — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (70,20).

Произвольную программу пары представят 27 ноября.

Мишина и Галлямов являются победителями четвёртого этапа Гран-при России в Москве.

Ранее фигуристка Софья Муравьёва одержала победу в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми.