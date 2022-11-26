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Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Перми

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на шестом этапе Гран-при России в Перми.
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Перми
  • Gettyimages.ru
  • © Григорий Сысоев

Дуэт получил от судей 80,55 балла. Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (73,56). На третьем — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (70,20).

Произвольную программу пары представят 27 ноября.

Мишина и Галлямов являются победителями четвёртого этапа Гран-при России в Москве.

Ранее фигуристка Софья Муравьёва одержала победу в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми.

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