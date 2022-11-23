Откровения Косторной, мечты Медведевой и планы Гуменника: что обсуждают в мире фигурного катания

Алёна Косторная рассказала, как реагирует на попытки молодых людей знакомиться с ней в соцсетях, а Евгения Медведева поделилась представлениями о будущей семейной жизни. Мужа Юлии Липницкой, бывшего фигуриста Владислава Тарасенко призвали в армию в рамках частичной мобилизации, а Пётр Гуменник заявил, что рассмотрит вариант смены спортивного гражданства, если отстранение России от международных турниров слишком затянется. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Идеал мужчины Косторной

Алёна Косторная дала большое интервью олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной для её YouTube-канала «Без воды», где рассказала о своих увлечениях и мечтах, а также поделилась мнением о секрете спортивного долголетия Елизаветы Туктамышевой.

Отвечая на вопрос, свободно ли её сердце, бывшая чемпионка Европы в шутку заявила, что нет: оно занято фигурным катанием. При этом она призналась, что шансы завоевать её расположение есть почти у любого молодого человека — за исключением тех, кто пишет с ошибками. Такая оговорка связана с тем, что Алёна получает множество сообщений в социальных сетях с предложениями о знакомстве. Ничего не выйдет и у тех, кто, не дождавшись ответа, переходит на оскорбления.

«Кто-то пишет каждый день, потом ты не отвечаешь, опять пишут, и в какой-то момент интонация меняется и начинают говорить, что я высокомерная, проявляют агрессию. Бывает, обзывают. Мне всё равно, просто читать смешно», — заявила Алёна.

Также спортсменка рассказала о своём идеале мужчины.

«Адекватный. Выше, чем я. Галантный. С мозгами», — перечислила Косторная.

Говоря о спорте, Алёна затруднилась ответить на вопрос, сможет ли освоить в ближайшем будущем четверные прыжки, как это делает сейчас 25-летняя Туктамышева.

«У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти. Главное — не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание. (Насчёт четверных. — RT) буду смотреть, как поведёт себя тело. Никаких прогнозов дать не могу», — рассказала фигуристка.

По признанию Алёны, она не понимает, что помогает Елизавете так долго оставаться в спорте. Вероятно, это любовь к фигурному катанию и неплохой заработок, «пока ты в других сферах не реализован». При этом свою мотивацию продолжать карьеру после череды неудач, травм и операции Косторная определила довольно чётко.

«Хочу доказать, что после всех травм я всё равно выйду и сделаю», — заявила спортсменка.

Мечты Медведевой

19 ноября Евгения Медведева отпраздновала свой 23-й день рождения, а накануне завершились съёмки фильма о двукратной чемпионке мира под названием «Медведева против Медведевой». Работа над проектом началась ещё в 2019 году. По признанию главной героини, название фильма связано с тем, что ей никогда не нравились противопоставления с другими спортсменками — будь то Алина Загитова или Александра Трусова.

«Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла своё тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — цитирует фигуристку пресс-служба.

Также Евгения рассказала о том, кем видит себя к 40 годам: она, безусловно, будет вести активный образ жизни и работать, но к тому времени уже станет семейным человеком.

«Думаю, что я до конца жизни буду связана с фигурным катанием. Говорю это не с грустными эмоциями, потому что я безумно люблю то, чем занимаюсь. Мне самой интересно, что со мной будет, в какую отрасль меня занесёт. Но через 17—18 лет я себя точно вижу в семье. Замужняя, очень ухоженная, обеспеченная женщина, которая сделала себя сама и у которой не менее успешный муж и очень счастливые и красивые дети», — заявила спортсменка в шоу «5 книг».

В той же телепередаче Медведева рассказала о том, как изменилось её отношение к двум серебряным медалям Олимпийских игр в Пхёнчхане с течением времени.

«На тот момент мне было очень плохо от того, что второе место, проигрыш. Почти пять лет прошло. Как оказалось, две серебряные медали — это моё благословение. Я как личность сформировалась именно благодаря тому, что тогда не выиграла. Кто знает, что со мной было бы с золотой медалью? Это колоссальная психологическая нагрузка, с которой нужно справляться. И если рядом с тобой нет правильных людей — это ох как непросто», — подчеркнула Медведева.

Она отметила, что жизнь чемпионов Игр порой складывается очень тяжело, так как они считают, будто лучший момент в их жизни уже прошёл. По мнению Евгении, после такой грандиозной победы очень сложно понять, что в жизни есть ещё очень много невероятных и прекрасных вещей.

«Моя самая главная победа в жизни — тот факт, что я переступила через Олимпиаду, через победы и проигрыши и живу здесь и сейчас. Это огромная победа, и я очень горжусь собой. Я надеюсь, что у всех спортсменов так получится», — призналась фигуристка.

Решение Тарасенко

На этой неделе стало известно, что бывший фигурист Владислав Тарасенко, муж Юлии Липницкой, был призван в армию в рамках частичной мобилизации и сейчас проходит подготовку на полигоне в подмосковном Алабине. Эту информацию подтвердил Евгений Плющенко, в академии которого олимпийская чемпионка Сочи работает тренером. Там же до получения повестки трудился и Тарасенко.

«Влад действительно подпал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него остались жена и маленький ребёнок, но он всё равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона РИА Новости.

Липницкая и Тарасенко познакомились ещё в те времена, когда Юлия тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Они никогда не афишировали свои отношения, но летом 2020 года стало известно, что у пары родилась дочь. Девочку назвали Каталина.

По словам соосновательницы «Ангелов Плющенко» Яны Рудковской, бывшая фигуристка тяжело переживает отъезд супруга.

«Мы все переживаем, поддерживаем Юлю. Очень его ждём, его ждут дети. Влад — душа этой группы вместе с Юлей. Мы могли помочь с отсрочкой. Он не подпадал под категорию первых мобилизованных. Он не служил, был в спортроте. Его как-то по ошибке призвали. Он не стал оспаривать эту ошибку. Когда мы предложили помощь и он отказался, последовал шок», — рассказала продюсер, добавив, что в академии гордятся этим решением Владислава.

Цели Гуменника

Пётр Гуменник стал одним из открытий нынешнего сезона. 20-летний фигурист выиграл проходивший в столице четвёртый этап Гран-при России, а теперь ставит перед собой амбициозную цель попасть на пьедестал декабрьского чемпионата страны. В прошлом году он занял пятое место.

«В планах — сделать всё, что в моих силах. Думаю, что реально попасть в тройку», — заявил спортсмен.

Пётр признался, что хотел бы заявить о себе на международной арене, и не исключил варианта, при котором сменит спортивное гражданство ради выступления на Играх.

«Уже тянет посоревноваться со всем миром. Но, в принципе, наша федерация хорошо поработала, чтобы мы тут не скучали. Соревнований хватает. Пока надеюсь, что нас всё-таки допустят в ближайшее время. Заканчивать точно не планирую. Менять спортивное гражданство пока не собираюсь, но вполне вероятно, что это будет единственным выходом, если наше отстранение затянется. Все хотят выступить на Олимпиаде. Если это всё продлится ещё несколько лет, придётся принимать какое-то непростое решение», — признался петербуржец.

При достаточно высокой соревновательной нагрузке Пётр в этом сезоне успевает ещё и получать высшее образование. Летом он стал студентом факультета программной инженерии и компьютерной техники Национального исследовательского университета ИТМО. В будущем фигурист намерен заниматься биоинформатикой и создавать медикаменты для борьбы с генетическими заболеваниями.

«Я прекрасно понимаю, что в какой-то момент придётся закончить со спортом. Вечно кататься не получится. Тогда пойду делать лекарства. Тренерская карьера на данный момент меня совсем не привлекает, хотя всё может измениться», — подчеркнул Гуменник.

Признание Сотсковой

Мария Сотскова, дисквалифицированная на десять лет за нарушение антидопинговых правил, рассказала, что полностью отстранилась от спорта и не следит за фигурным катанием. Сейчас серебряная медалистка юношеской Олимпиады 2016 года работает в рекламном агентстве.

«У меня началась другая жизнь», — приводит слова бывшей спортсменки «Матч ТВ».

Сотскова по-прежнему отказывается раскрывать подробности истории, которая послужила катализатором столь длительного наказания даже после завершения карьеры. Она призналась, что почти сразу сменила номер телефона, так как не хотела комментировать произошедшее. Сейчас Мария утверждает лишь одно: все её медали были завоёваны с чистыми пробами.

«История действительно была неосвещённой. Думаю, она такой и останется. Мне неприятно об этом вспоминать, очень болезненно переживала этот период. Этот случай полностью изменил мою жизнь», — подчеркнула спортсменка.

Мария отметила, что осталась не слишком довольна своими успехами в спорте и, переосмыслив многие моменты, поняла: сейчас вела бы себя по-другому.

«Но жизнь сложилась так, как сложилась. Выиграла то, что смогла на тот момент. Сейчас сожалеть бессмысленно, для меня это жизненный опыт. Какая бы карьера ни была, я счастлива, что спорт был в моей жизни», — заключила Сотскова.