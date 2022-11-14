Косторная заявила, что в будущем видит себя нейрохирургом или пластическим хирургом
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«Кем вижу себя после фигурного катания? Нейрохирургом или пластическим хирургом. Я буду готовиться к медицинскому и планирую поступать года через четыре», — цитирует Косторную портал «Вести Тула».
6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре. Позже она объявила, что пропустит чемпионат России в Красноярске.
Ранее сообщалось, что WADA требует отстранить Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.