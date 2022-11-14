Косторная заявила, что в будущем видит себя нейрохирургом или пластическим хирургом

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своих планах после завершения карьеры.

«Кем вижу себя после фигурного катания? Нейрохирургом или пластическим хирургом. Я буду готовиться к медицинскому и планирую поступать года через четыре», — цитирует Косторную портал «Вести Тула».

6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре. Позже она объявила, что пропустит чемпионат России в Красноярске.

Ранее сообщалось, что WADA требует отстранить Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.