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Косторная заявила, что в будущем видит себя нейрохирургом или пластическим хирургом

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своих планах после завершения карьеры.
Косторная заявила, что в будущем видит себя нейрохирургом или пластическим хирургом
  • Gettyimages.ru

«Кем вижу себя после фигурного катания? Нейрохирургом или пластическим хирургом. Я буду готовиться к медицинскому и планирую поступать года через четыре», — цитирует Косторную портал «Вести Тула».

6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре. Позже она объявила, что пропустит чемпионат России в Красноярске.

Ранее сообщалось, что WADA требует отстранить Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

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