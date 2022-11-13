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Гуменник выиграл четвёртый этап Гран-при России в Москве

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Фигурист Пётр Гуменник стал победителем четвёртого этапа Гран-при России в Москве.
Гуменник выиграл четвёртый этап Гран-при России в Москве
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По итогам двух прокатов произвольных программ 20-летний фигурист получил 280,65 балла. На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла. Третье место занял Михаил Коляда (270,51).

Гуменник является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров 2020 года, а также получил серебряную медаль в юниорском финале Гран-при в 2018 году.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о победе фигуристки Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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