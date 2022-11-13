Плющенко: Туктамышева ещё юная, у неё всё впереди

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о победе фигуристки Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«Лиза — молодец, с таким тренером, как Алексей Николаевич Мишин, я прокатался до 31 года. У Лизы всё впереди, она ещё юная. У неё долгая карьера впереди», — цитирует Плющенко ТАСС.

25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

10 ноября Плющенко заявил о желании восстановить аксель в три с половиной оборота.

Ранее бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением, что Туктамышева вполне может стать чемпионкой России.