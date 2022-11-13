Гербольдт считает, что Туктамышева вполне может стать чемпионкой России

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о победе Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«Конечно, я рада за Лизу. Человек хочет и идёт к этому. Это не может не вызывать уважения. Я знаю её с детства, поэтому в любом случае какие-то мои предпочтения в её сторону. Я считаю, что она вполне может стать чемпионкой России, почему нет?» — цитирует Гербольдт РИА Новости.

Фигуристка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

25-летняя спортсменка является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее Туктамышева объяснила, почему сменила платье для произвольной программы.