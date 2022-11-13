Узнать больше

Туктамышева — о смене платья: цвет практически «чёрная роза» — символ печали

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему сменила платье для произвольной программы.
Туктамышева — о смене платья: цвет практически «чёрная роза» — символ печали
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Мы хотели сделать платье под музыку, всё-таки танец такой. Цвет практически «чёрная роза» — символ печали. Совсем чёрное — сильно траурно для произвольной программы, так что решили бордовое, один из моих любимых цветов», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Фигуристка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

25-летняя спортсменка является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал победу Туктамышевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить