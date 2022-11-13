Туктамышева — о смене платья: цвет практически «чёрная роза» — символ печали

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему сменила платье для произвольной программы.

«Мы хотели сделать платье под музыку, всё-таки танец такой. Цвет практически «чёрная роза» — символ печали. Совсем чёрное — сильно траурно для произвольной программы, так что решили бордовое, один из моих любимых цветов», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Фигуристка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

25-летняя спортсменка является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал победу Туктамышевой.