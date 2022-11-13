Авербух: Туктамышева — пример высочайшего профессионализма и спортивного долголетия
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«Очень рад за Лизу. Она действительно пример и высочайшего профессионализма, и спортивного долголетия. Работал с Лизой в этом году — ставил ей произвольную программу», — цитирует Авербуха «Чемпионат».
По его словам, работать с фигуристкой — большое удовольствие.
Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.
Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе Туктамышевой на этапе Гран-при России.