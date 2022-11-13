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Авербух: Туктамышева — пример высочайшего профессионализма и спортивного долголетия

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Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал победу Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Москве.
Авербух: Туктамышева — пример высочайшего профессионализма и спортивного долголетия
  • globallookpress.com
  • © Darryl Dyck/Keystone Press Agency

«Очень рад за Лизу. Она действительно пример и высочайшего профессионализма, и спортивного долголетия. Работал с Лизой в этом году — ставил ей произвольную программу», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

По его словам, работать с фигуристкой — большое удовольствие.

Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.

Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе Туктамышевой на этапе Гран-при России.

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