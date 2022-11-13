Тарасова высказалась о победе Туктамышевой на этапе Гран-при России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги Гран-при России в Москве.

«Лиза — просто гений, молодец, умница. Так кататься в начале сезона — умница. Они молодцы с Алексеем Николаевичем», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.

Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее Туктамышева прокомментировала победу на четвёртом этапе Гран-при России.