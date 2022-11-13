Тарасова высказалась о победе Туктамышевой на этапе Гран-при России
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«Лиза — просто гений, молодец, умница. Так кататься в начале сезона — умница. Они молодцы с Алексеем Николаевичем», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.
Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).
Ранее Туктамышева прокомментировала победу на четвёртом этапе Гран-при России.