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Туктамышева — о победе на четвёртом этапе Гран-при России: я пока немного в шоке

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала победу на четвёртом этапе Гран-при России.
Туктамышева — о победе на четвёртом этапе Гран-при России: я пока немного в шоке
  • Gettyimages.ru

«Я пока немного в шоке. Скажем так — я очень сильно проникла в образ, и поэтому местами было пустовато. Но это всё потому, что я «ослепла», очень сильно в образ вошла» — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.

Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась эмоциями от короткой программы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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