Навка считает, что Туктамышева находится в прекрасной форме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась эмоциями от короткой программы Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«Туктамышева находится в прекрасной форме. Красавица, она всё исполнила очень чисто. Любители фигурного катания и поклонники Елизаветы ещё смогут увидеть её в Москве на новогодние праздники», — приводит слова Навки РИА Новости.

По её словам, фигуристка выступила с интересной программой и откатала выступление чисто.

25-летняя спортсменка набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выступлении девушек в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.