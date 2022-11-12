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Ягудин: Туктамышева, Акатьева и Муравьёва выдали огненные прокаты

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выступлении девушек в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Ягудин: Туктамышева, Акатьева и Муравьёва выдали огненные прокаты
  • РИА Новости

«Мне понравился весь сегодняшний вечер, девушки выдали огненные прокаты. Туктамышева, Акатьева и Муравьёва разные по харизме и исполнению, будь ты в юном возрасте или зрелом, но они выдают прокаты, которые на мировых турнирах точно были бы на лидирующих позициях», — цитирует Ягудина «Матч ТВ».

25-летняя Туктамышева набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований. Второе место заняла Софья Акатьева — за свою программу она получила 83,39 балла. На третьем месте идёт Софья Муравьёва (82,24).

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка назвала Туктамышеву примадонной фигурного катания России.

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