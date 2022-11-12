Навка назвала Туктамышеву примадонной фигурного катания России
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«Туктамышева — примадонна нашего фигурного катания, я всегда желаю ей победы. Тем более она будет выступать в нашем ледовом шоу «История любви Шахерезады». Думаю, её поклонникам будет приятно», — цитирует Навку «Матч ТВ».
По её словам, фигуристка сможет и дальше выдерживать конкуренцию юных соперниц.
25-летняя спортсменка набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.
Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, в чём заключается секрет успеха Туктамышевой.