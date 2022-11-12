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Навка назвала Туктамышеву примадонной фигурного катания России

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась эмоциями от короткой программы Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Навка назвала Туктамышеву примадонной фигурного катания России
  • Gettyimages.ru

«Туктамышева — примадонна нашего фигурного катания, я всегда желаю ей победы. Тем более она будет выступать в нашем ледовом шоу «История любви Шахерезады». Думаю, её поклонникам будет приятно», — цитирует Навку «Матч ТВ».

По её словам, фигуристка сможет и дальше выдерживать конкуренцию юных соперниц.

25-летняя спортсменка набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, в чём заключается секрет успеха Туктамышевой.

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