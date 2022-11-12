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Гончаренко: феномен Туктамышевой — в преданности фигурному катанию

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась эмоциями от победы Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
Гончаренко: феномен Туктамышевой — в преданности фигурному катанию
  • Gettyimages.ru

«Феномен Елизаветы Туктамышевой — в преданности фигурному катанию. Её путь не был простым: были взлёты и падения, но она не опустила руки, не стала менять тренеров, как это часто бывает, когда у фигуристов начинается чёрная полоса», — цитирует Гончаренко Metaratings.

По её словам, спортсменка показывает, что нужно уважать и быть преданным своему тренеру, любить своё дело и идти вместе к целям. Она также отметила, что 25-летняя фигуристка в очень хорошей форме и знает, как держать свой организм.

Туктамышева набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований. 

Спортсменка является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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