Мишина и Галлямов превзошли мировой рекорд на четвёртом этапе Гран-при России в Москве

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Дуэт получил 86,47 балла за прокат и побил действующий мировой рекорд, который принадлежит китайской паре Вэньцзин Суй — Цун Хан (84,41).

Второе место занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,75). На третьем — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (70,21).

В минувшем сезоне Мишина и Галлямов победили на чемпионате России и Европы, а также в составе национальной команды выиграли золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, за кем следит на Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).