Туктамышева считает фигуристку Симаду «будущим Японии»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, за кем следит на Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мне очень понравилась девочка, но не на взрослых Гран-при, а на юниорских, которая выиграла два этапа, — Мао Симада. Она с четверным тулупом и тройным акселем. Мне она безумно понравилась. Я буду держать за неё кулачки, потому что она, я думаю, будущее Японии», — цитирует Туктамышеву Sport24.

По её словам, японка очень хороша в технике, скольжении, в артистизме и во вращениях. Она также пожелала удачи своей подруге Маи Михаре, которая также выступает на Гран-при ISU.

Туктамышева одержала победу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. 25-летняя спортсменка набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты соревнований фигуристок в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.