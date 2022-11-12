Тарасова: Туктамышева была лучше всех — и по программе, и по представлению элементов

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты соревнований фигуристок в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«У них честно распределились места, все хорошо катались, молодцы. Очень приятно смотреть, когда хорошо катаются. Туктамышева была лучше всех — и по программе, и по представлению элементов», — цитирует Тарасову ТАСС.

25-летняя спортсменка набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований. Второе место заняла Софья Акатьева — за свою программу она получила 83,39 балла. На третьем месте идёт Софья Муравьёва (82,24).

Ранее тренер Алексей Мишин сообщил, что фигурист Евгений Семененко планирует выступить на четвёртом этапе Гран-при России с новой короткой программой.