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Тарасова: Туктамышева была лучше всех — и по программе, и по представлению элементов

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты соревнований фигуристок в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Тарасова: Туктамышева была лучше всех — и по программе, и по представлению элементов
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«У них честно распределились места, все хорошо катались, молодцы. Очень приятно смотреть, когда хорошо катаются. Туктамышева была лучше всех — и по программе, и по представлению элементов», — цитирует Тарасову ТАСС.

25-летняя спортсменка набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований. Второе место заняла Софья Акатьева — за свою программу она получила 83,39 балла. На третьем месте идёт Софья Муравьёва (82,24).

Ранее тренер Алексей Мишин сообщил, что фигурист Евгений Семененко планирует выступить на четвёртом этапе Гран-при России с новой короткой программой.

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