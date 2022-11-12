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Семененко выступит на четвёртом этапе Гран-при России с новой короткой программой

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Тренер Алексей Мишин сообщил, что российский фигурист Евгений Семененко планирует выступить на четвёртом этапе Гран-при России с новой короткой программой.
Семененко выступит на четвёртом этапе Гран-при России с новой короткой программой
  • Gettyimages.ru

«Катаем новую короткую программу. Видимо, какая-то ошибка», — цитирует Мишина ТАСС.

В протоколах у фигуриста была заявлена короткая программа на песню What Is About Her, которую он катал в сезоне-2021/22.

19-летний фигурист является победителем командного чемпионата мира 2021 года. На олимпийских играх в Пекине Семененко занял восьмое место.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от победы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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