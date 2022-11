Семененко выступит на четвёртом этапе Гран-при России с новой короткой программой

Тренер Алексей Мишин сообщил, что российский фигурист Евгений Семененко планирует выступить на четвёртом этапе Гран-при России с новой короткой программой.

«Катаем новую короткую программу. Видимо, какая-то ошибка», — цитирует Мишина ТАСС.

В протоколах у фигуриста была заявлена короткая программа на песню What Is About Her, которую он катал в сезоне-2021/22.

19-летний фигурист является победителем командного чемпионата мира 2021 года. На олимпийских играх в Пекине Семененко занял восьмое место.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от победы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.