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Туктамышева: на мировом Гран-при я была более воодушевлённой, чем на российских стартах

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от победы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Туктамышева: на мировом Гран-при я была более воодушевлённой, чем на российских стартах
  • AP

«Я чувствую себя иначе здесь, чем на Гран-при. На Гран-при мне нравилась эта… Я, мне кажется, была более воодушевлённой, окрылённой из-за смены обстановки. Гран-при — важный старт, мировая серия. Это тоже, конечно, важный старт, но эмоции другие», — цитирует Туктамышеву Sport24.

По словам фигуристки, она катала программу для себя и ей важно было откатать её чисто и с хорошим каскадом 3 — 3, потому что она его хорошо натренировала и хотела показать. Спортсменка также отметила, что на соревнованиях была хорошая аудитория и поддержка.

25-летняя спортсменка набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований.

Ранее российская фигуристка Анастасия Зинина поделилась эмоциями после выступления с короткой программой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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