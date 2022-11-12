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Зинина: хочу сделать самую сложную короткую программу в истории женского катания

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Российская фигуристка Анастасия Зинина поделилась эмоциями после выступления с короткой программой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Зинина: хочу сделать самую сложную короткую программу в истории женского катания
  • Gettyimages.ru

«Эмоции только положительные, ведь я справилась с прокатом. В любом случае у меня стоит цель сделать самую сложную короткую программу в истории женского катания», — цитирует Зинину Sport24.

Спортсменка также отметила, что хочет выиграть и для того, чтобы добиться этой задачи, она ставит себе высокие планки.

Фигуристка заявила на выступление тройной аксель, тройной флип и тройной тулуп + тройной риттбергер, однако вместо тройного акселя она выполнила двойной, а вместо тройного лутца + тройной риттбергер — тройной лутц + тройной тулуп.

Ранее стало известно, какой контент заявили фигуристки на короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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