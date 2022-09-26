Сюрприз для Косторной, щенки Трусовой и «фонарики» Щербаковой: что обсуждают в мире фигурного катания

Официальная фан-группа Алёны Косторной устроила акцию поддержки фигуристки во время контрольных прокатов сборной России. Александра Трусова призналась, что продаёт щенков своего карликового пуделя Ланы, поскольку ей хватает шестерых питомцев. Анна Щербакова вернулась на лёд после операции. Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об особенностях работы с Александром Жулиным, а также о том, как они решают конфликтные ситуации. А Бетина Попова и Амина Атаханова поделились взглядами на проблему лишнего веса в спорте. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Косторную встретила толпа фанатов

На минувшей неделе всё внимание любителей фигурного катания, естественно, было приковано к контрольным прокатам сборной России, которые проходили в столичном «Мегаспорте». Алёна Косторная не принимала в них участия, так как недавно перенесла операцию в связи с травмой бедра и проходит процесс восстановления и реабилитации.

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Но это не помешало ей приехать во дворец спорта, чтобы насладиться выступлениями коллег. Её визит не остался незамеченным большой группой персональных поклонников. Kostornaia team встретила фигуристку в фойе с развёрнутыми баннерами, на которых были написаны следующие фразы: «Алёна, мы с тобой», «Мы скучаем! Выздоравливай! Ждём на льду». Также фанаты вручили ей цветы и подарки.

Спортсменка оказалась искренне тронута таким вниманием.

«Спасибо за вашу невероятную поддержку. Она придаёт мне сил и энергии, чтобы не останавливаться на достигнутом! Жду с нетерпением нашей долгожданной встречи с вами на льду», — написала Косторная в своём Telegram-канале.

Ранее фигуристка рассказала, что 27 сентября приступит к процедурам реабилитации в клинике ФМБА.

«Сколько времени она займёт, я пока не знаю. Но у меня уже есть определённые планы на период восстановления. Пока могу сказать только то, что это связано с новой сферой деятельности, которая мне очень интересна. И она, безусловно, связана с фигурным катанием», — цитирует экс-чемпионку Европы ТАСС.

Между тем не все верят в её способность вернуться на прежний уровень после операции. Так, вице-чемпионка мира 2012 года Алёна Леонова призналась, что оценивает такую вероятность невысоко.

«Потому что после такой травмы вернуться очень тяжело, особенно девочке. Если она найдёт в себе силы и будет чувствовать, что сможет делать лучше, чем было, и уверенно выйдет на старт, тогда да. Будет очень здорово. Но если она сделает это так, чтобы просто попробовать, то не знаю. В любом случае возвращаться или уходить нужно красиво», — заметила бывшая фигуристка.

Щербакова вышла на лёд после операции

Тем временем Анна Щербакова, также перенесшая хирургическое вмешательство, но несколькими неделями раньше Косторной, уже вернулась к лёгким занятиям. В соцсети фигуристка опубликовала видеозапись, на которой показано, как она делает «фонарики» в Хрустальном. Этот же ролик появился в аккаунте Tutberidze Team.

«С возвращением на лёд! Продуктивных тренировок и скорейшего восстановления», — говорится в подписи.

Вероятно, пока никаких серьёзных нагрузок у спортсменки не планируется.

В отличие от Алёны, Анна смотрела контрольные прокаты дома в компании любимой кошки по кличке Мафия. Однако присутствие олимпийской чемпионки всё-таки ощущалось в «Мегаспорте» — ролик с её участием показали на видеокубе во время одного из перерывов.

Трусова продаёт щенков

А вот Александра Трусова известна своей любовью к собакам. У вице-чемпионки Олимпийских игр живут шесть питомцев, и она очень не любит с ними надолго расставаться. Для фигуристки стала большим испытанием разлука с четвероногими друзьями на целый месяц — на время Олимпиады в Пекине.

Спортсменка обычно берёт собак на тренировки и соревнования, и на контрольные прокаты в «Мегаспорте» она также приехала с одной из них — карликовым пуделем Ланой. Пару месяцев назад именно она принесла четверых щенков, и теперь Королеве квадов приходится заниматься не только фигурным катанием, но и пристраивать животных.

«Щенков я продаю. То есть болельщики могут обратиться, но я не знаю точно, им сейчас два месяца, я буду их отдавать. Одного точно забирают в понедельник, может двух. И других запросов поступило много. Себе не оставлю, мне шестерых хватает», — цитирует Трусову «Чемпионат».

Синицина и Кацалапов рассказали о конфликтах и работе с Жулиным

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Никита Кацалапов и Виктория Синицина дали большое интервью журналу «Караван историй», в котором рассказали о первых шагах в спорте, работе с разными тренерами, а также о выступлениях в шоу Татьяны Навки.

Партнёрша подчеркнула, что старалась как губка впитать всю информацию, которую ей давали разные специалисты во время карьеры.

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«Опыт работы с разными людьми мне очень помог. Между спортсменом и его наставником должно возникнуть взаимопонимание. В принципе, оно у меня было со всеми моими тренерами, но с Александром Жулиным мы стали настоящей командой, поэтому у нас и получилось показать такой высокий результат и завоевать олимпийскую медаль. Я с ним комфортно себя чувствую, мы многое обсуждаем, вместе принимаем решения. Здесь очень важно, чтобы и спортсмен мог донести своё мнение, и тренер был способен услышать его», — рассказала фигуристка.

Также пара поделилась способом выхода из конфликтных ситуаций, которые неизбежно возникают во время тренировок.

«Иногда мы даём волю нервам, выплёскиваем своё раздражение, ссоримся, но очень быстро миримся. Мы понимаем, отчего случаются конфликты. Ругаемся из-за долгой рутины, из-за ошибок, из-за ситуаций, когда хочется сделать лучше, но иногда не получается. Но в целом мы друг другу всегда помогаем, с пониманием относимся к плохому настроению», — отметил Никита.

Он также подчеркнул, что модели поведения во время споров на льду ничем не отличаются от шагов, предпринимаемых людьми в обычной жизни. Виктория в свою очередь отметила, что невозможно «быть роботом, у которого отключены все чувства».

«Все мы люди эмоциональные, поэтому нужно научиться договариваться, разговаривать друг с другом, если что-то не устраивает. Впереди цель, которая нами движет и заставляет стремиться вперёд. Благодаря этому мы, несмотря на возникающие нервные ситуации, берём себя в руки и идём дальше. Это и есть спорт», — призналась вице-чемпионка ОИ-2022.

Попова и Атаханова рассказали о проблеме РПП в спорте

В последнее время в СМИ часто поднимается тема борьбы с лишним весом и расстройств пищевого поведения, возникающих в связи с этим у фигуристок. Первой спортсменкой, которая открыто заявила о проблеме, была Юлия Липницкая. Некоторое время назад похожую историю рассказала Станислава Константинова, а Елизавета Нугуманова обвинила тренера в том, что тот лишал её занятий на льду, ссылаясь на лишний вес.

Одной из девушек, завершивших карьеру в том числе из-за РПП, стала бронзовый призёр финала юниорской серии Гран-при Амина Атаханова. По её словам, о проблемах с весом наставники заявили ей, когда она в возрасте 12 лет перешла из одиночного в парное катание. Так Атаханова начала считать себя «толстой», хотя теперь, по прошествии нескольких лет, уверена, что у неё были мышцы, которые много весят, но не «лишний жир». Однако в ход пошли диеты, которые помогали лишь до определённого момента, а потом — менее здоровые методы.

«Я бегала, обмотавшись плёнкой. Причём сначала мы мазались жгучим гелем для похудения, обматывались плёнкой, поверх надевали несколько тёплых штатов и бегали в душном зале. Больше часа бегать не могла, всё-таки колоссальная нагрузка на сердце», — рассказала 20-летняя девушка.

При этом, по признанию Атахановой, похудеть во что бы то ни стало было её личным желанием — наставник Наталья Павлова не давила на неё, а в какой-то момент даже просила набрать вес.

Но не все специалисты придерживаются такой линии поведения. Например, Бетина Попова считает, что есть тренеры, которые совсем не умеют находить подход к подопечным, нанося им тем самым психологические травмы.

«Помню себя, до какого состояния меня доводили, и к чему это привело сейчас — для меня это шок. Те люди, которые со мной это сделали, не должны допускаться к детям. Обязаны проходить аттестации, что-то такое. Должна проходить работа с тренерами. Есть супермудрые специалисты, которые никогда такого не допустят в своём штабе. А есть такие, кто плюёт на эти нормы, лишь бы как», — цитирует Попову «Спорт-Экспресс».

Также она отметила, что в последние годы ситуация начала выправляться и стало больше «здравомыслящих людей», но не все сложности пока решены.

«Весь шум начался с Липницкой, это правда было очень сильно на тот момент. Очень остро стояла эта проблема. Когда я каталась, все вокруг меня были замешаны в этом ужасе. Очень грустно. Для меня радостно, что поднимаются данные темы, тренерские штабы привлекают диетологов, нутрициологов, психологов. Ситуация улучшается. Приятно видеть, когда детки в руках адекватных людей», — заключила бывшая спортсменка.