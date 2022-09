Осторожность Валиевой, ошибки Трусовой и выступление Кондратюка: чем запомнился первый день открытых прокатов

Камила Валиева и Александра Трусова аккуратно исполнили свои короткие программы и не стали излишне их усложнять. Такое решение обе объяснили травмами. Софья Самоделкина и Елизавета Туктамышева успешно исполнили тройной аксель. В парах Евгения Тарасова и Владимир Морозов порадовали публику ярким выступлением. А у мужчин больше всех запомнился Марк Кондратюк. Каким был первый день открытых прокатов сборной России по фигурному катанию — в материале RT.

Праздник, безусловно, удался: открытые прокаты фигуристов сборной были поданы публике в лучших традициях шоу и от этого только выиграли. В сценарий заложили всё, что только можно себе представить: и нетрадиционное для спортивных состязаний представление участников, и хорошо поставленный сценический свет, и чётко срежиссированный активистами фан-групп водопад игрушек с трибун на лёд в женской части мероприятия, и даже Алина Загитова на пару с Максимом Траньковым в роли ведущих, что немедленно вызывало всем понятные ассоциации с «Ледниковым периодом».

Но вот парадокс: большинство парных постановок, если не брать в расчёт техническую составляющую, скорее всего, не выдержали бы с телешоу никакой конкуренции.

Также по теме «Посвятить время друг другу»: Синицина и Кацалапов взяли паузу в карьере и готовятся к свадьбе Виктория Синицина и Никита Кацалапов решили устроить себе моральную и физическую перезагрузку и отдохнуть от соревнований. Они не...

Со спортивной точки зрения это, наверное, нормально: любая соревновательная программа, и короткая в большей степени, строится прежде всего таким образом, чтобы в неё было удобно вписывать все технические элементы. К тому же прокаты, которые проводятся за месяц до первых крупных стартов (в былые времена — этапы Гран-при, теперь — Гран-при России), не подразумевают тотальной готовности. Следовательно, и выглядят порой скучновато без ультра-си и идеального попадания в музыку.

Так случилось и на этот раз. Должно ли быть иначе? Наверное, всё-таки да, поскольку две спортивные пары (Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Анастасия Мишина — Александр Галлямов), две одиночницы (Камила Валиева и Александра Трусова) и Марк Кондратюк начали сезон в статусе призёров Олимпиады в Пекине. А столь значимые титулы обязывают к несколько большему, чем обычный прокат.

Особенно сильно хотелось получить яркие впечатления от звёзд женского льда — Камилы и Александры. Российский женский лёд давно приучил болельщиков к формату дуэлей, и, если оперировать подобными понятиями применительно к прокатам в «Мегаспорте», первенство однозначно осталось за Валиевой, несмотря на то что фигуристка исполнила достаточно средний по нынешним понятиям набор прыжков: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц —тройной тулуп.

Причину технического ослабления программы Камила объяснила в микст-зоне, сославшись на повреждение.

«Пока у меня есть травма, из-за которой с четверных мне падать нельзя. Она меня не беспокоит, но, если неудачно упаду, может вернуться. Не буду торопить события, когда восстановлюсь — вперёд и с песней», — объяснила она журналистам.

Новую короткую программу фигуристки, поставленную Даниилом Глейхенгаузом на музыку из фильма «Интерстеллар», наиболее преданные поклонники Камилы успели окрестить гениальной, хотя на самом деле она скорее навевает параллель с программами выдающейся танцевальной французской пары Габриэлы Пападакис — Гийома Сизерона, которых на протяжении последних лет упрекали в некоем стилевом однообразии. Мол, что бы они ни катали и как бы ни меняли музыку, на выходе получается один и тот же танец, который повторяется из года в год.

«Интерстеллар» Валиевой при более чем добротной и узнаваемой работе Глейхенгауза-постановщика действительно оставил ощущение дежавю, но причина такого эффекта на самом деле лежит на поверхности. Заключается она, на мой взгляд, в том, что Камила — не просто фигуристка, а спортсменка, совершенно фантастически одаренная от природы. Ни у кого больше нет таких «поющих» рук, такой балетной пластичности, столь мягкой и одновременно взрывной силы мышц, лёгкости прыжка. Всё это производит на льду такой мощный эффект, что не оставляет постановке никаких шансов выйти на первый план, как это было у Юлии Липницкой с её олимпийским «Списком Шиндлера» в Сочи или у Загитовой с «Дон Кихотом» в Пхёнчхане. Первостепенна в любой из программ сама Камила.

У Трусовой несколько иная история. Ошибки в прыжках (тот же самый набор, что и у Камилы, но с помаркой в каскаде) фигуристка тоже объяснила травмой.

«Надо сказать, что я сейчас в сберегательном режиме, у меня повреждение спины. Я почти не каталась, но решила выступать, потому что меня ждут болельщики», — отметила она.

Также по теме Исключение рисков: почему российское фигурное катание во времена санкций рискует превратиться в шоу Диана Дэвис и Глеб Смолкин не прилетят на контрольные прокаты сборной России, которые состоятся в ближайшие выходные. Однако это в...

Новую постановку Трусовой I Put A Spell On You шедевром при всём желании не назвать, и это не только потому, что Саша пока ещё далека от приемлемой физической формы. Будь на её месте другая фигуристка, можно было бы смело ставить в блокноте пометку: «Не запомнилась». Было непросто отделаться от ощущения, что вице-чемпионке ОИ-2022 гораздо больше нравится всё, что происходит вокруг неё, нежели то, что она сама делает на льду.

Если составлять по итогам женской короткой призовую тройку, то на виртуальный пьедестал, помимо Валиевой, я бы поставила Софью Самоделкину и Лизу Туктамышеву. Обе включили в программу ультра-си в виде тройного акселя, но если для Лизы это прыжок-привычка, который она любит и делает в любом состоянии, то Самоделкина приняла решение поставить аксель в последний момент и справилась с ним, невзирая на новое тело, новый тренерский штаб и совсем сырую, но довольно выигрышную программу Can't Help Falling in Love в исполнении Дианы Анкудиновой. После проката Софья призналась, что аксель в какой-то мере стал причиной последовавших за ним ошибок — слишком сильным оказалось внутреннее ликование после успешно выполненного сложного прыжка.

Приз за наиболее запоминающуюся и стильную постановку однозначно стоило вручить Кондратюку. Принято считать, что в мужском одиночном катании любая программа полноценно воспринимается, лишь когда она выполнена без ошибок, но джазовая постановка, которую сделал для Марка Никита Михайлов, настолько точно «села» на фигуриста, что, независимо от прыжков, выглядела самодостаточным произведением ледового искусства.

В этот же ряд можно было бы поставить программы целого ряда фигуристов (удивительно, но в постановочном плане мужчины однозначно оказались ярче девушек), но на стороне Кондратюка — совершенно особый фактор, который, собственно, отличает его от всех тех, с кем он соревнуется: Марк в своих прокатах абсолютно свободен внутренне. Он не работает на льду — скорее творит, наслаждаясь процессом. Именно эта внутренняя свобода и делает его катание уникальным.

Таким же качеством, пусть и не в столь ярком проявлении, запомнились в парном катании Евгения Тарасова — Владимир Морозов: выиграв серебряные медали ОИ в Пекине, спортсмены словно выдохнули, внутренне отпустили себя и заблистали новыми красками, несмотря на собственный весьма солидный возраст в сравнении с теми, с кем приходится бороться. Но это — совершенно отдельная история, к которой мы ещё обязательно вернёмся.