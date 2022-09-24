Тарасова и Морозов исполнят на прокатах олимпийскую произвольную программу

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, какую программу они исполнят в рамках контрольных прокатов в Москве.

«Завтра выступим с олимпийской произвольной программой. По контенту будет то же, что было в прошлом году. Новые элементы будем учить и вставлять в зависимости от своей физической кондиции», — цитирует Морозова РИА Новости.

Он признался, что после Игр-2022 в Пекине каких-то долгих рассуждений завершать или не завершать карьеру не было.

«В олимпийский сезон каждый старт важен, ты очень остро на всё реагируешь. В этом сезоне внутренний настрой немного другой. Не уменьшает ответственности, просто спокойнее всё воспринимаешь», — добавил Морозов.

В эти дни в Москве проходят контрольные прокаты сборной России.

Ранее сообщалось, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России.