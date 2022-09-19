Дэвис и Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России

Фигуристка Диана Дэвис и её партнёр по танцам на льду Глеб Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России.

«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», — написала Дэвис в соцсетях.

17 сентября журналист Дэйв Лиз сообщил в социальных сетях, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на информацию о том, что Дэвис и Смолкин стали представителями Ассоциации фигурного катания США.