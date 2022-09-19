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Гербольдт — о Дэвис и Смолкине: жалко, что мы теряем спортсменов такого уровня

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на информацию, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали представителями Ассоциации фигурного катания США.
Гербольдт — о Дэвис и Смолкине: жалко, что мы теряем спортсменов такого уровня
  • РИА Новости

«Как к этому относиться? Жалко, что мы теряем спортсменов такого уровня. Но, думаю, в данной ситуации никто не виноват. К сожалению, так сложилось, а ребят тоже можно понять, карьера одна», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

17 сентября журналист Дэйв Лиз сообщил в социальных сетях, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее в США сообщили, что Дэвис и Смолкин не обязаны менять гражданство ради Кубка вызова.

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