В США сообщили, что Дэвис и Смолкин не обязаны менять гражданство ради Кубка вызова

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не обязаны менять гражданство ради участия в Кубке вызова в США.

«Участники соревнований могут быть представителями другой страны, но при этом также должны являться членами Ассоциации фигурного катания США», — приводит слова организаторов турнира ТАСС.

17 сентября журналист Дэйв Лиз сообщил в социальных сетях, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о переходе фигуристов Дэвис и Смолкина в сборную США.