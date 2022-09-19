Роднина прокомментировала информацию о переходе фигуристов Дэвис и Смолкина в сборную США

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали представителями Ассоциации фигурного катания США.

«Это вопрос не ко мне, а к нашему большому патриоту тренеру-маме Этери Тутберидзе. Я более чем уверена, что такие решения ребёнок, даже если ему 21 год, сам не принимает. Он так или иначе советуется с тренерами, родителями. Мы слышали, что они должны выступать на Challenge Cup в США», — приводит слова Родниной Metaratings.ru.

17 сентября журналист Дэйв Лиз сообщил в социальных сетях, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин примут участие в отборе в сборную США по фигурному катанию.