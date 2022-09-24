Мозалёв хочет в новом сезоне выиграть чемпионат России по фигурному катанию

Участник Олимпийских игр Андрей Мозалёв поставили себе цель завоевать золотую медаль чемпионата России сезона-2022/23.

«Задача — выиграть чемпионат России, это одна из задач каждого сезона. Соскучился по соревновательному духу, по зрителям», — цитирует Мозалёва ТАСС.

19-летний фигурист из Санкт-Петербурга остался недоволен своим выступлением на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Немного приболел, лежал день в Новогорске — горло, нос, сопли. Это немного сбивает, но не хочу оправдываться», — заключил Мозалёв.

Контрольные прокаты проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт».

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