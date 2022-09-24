Мозалёв хочет в новом сезоне выиграть чемпионат России по фигурному катанию
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«Задача — выиграть чемпионат России, это одна из задач каждого сезона. Соскучился по соревновательному духу, по зрителям», — цитирует Мозалёва ТАСС.
19-летний фигурист из Санкт-Петербурга остался недоволен своим выступлением на контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Немного приболел, лежал день в Новогорске — горло, нос, сопли. Это немного сбивает, но не хочу оправдываться», — заключил Мозалёв.
Контрольные прокаты проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт».
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