Исключение рисков: почему российское фигурное катание во времена санкций рискует превратиться в шоу

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не прилетят на контрольные прокаты сборной России, которые состоятся в ближайшие выходные. Однако это в совокупности с предыдущими слухами вокруг танцевальной пары не должно будоражить общественность так сильно. Куда важнее, что озвученный ФФККР беспрецедентный размер призовых на внутренних соревнованиях на подсознательном уровне заставит многих фигуристов избегать риска и замедлит их профессиональный рост.

Российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин в очередной раз оказались в центре внимания. Причиной послужил пост партнёрши в соцсетях. «В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», — написала фигуристка.

Сразу возник ряд вопросов. Во-первых, при выезде из США вообще не требуется проходить паспортный контроль и кому-то показывать наличествующие в паспорте визы. Значит, дело не в том, что пара не может выехать из страны, а в банальном опасении не вернуться в Штаты после прокатов. Чувство совершенно нормальное и объяснимое, тем более что Дэвис и Смолкин провели в Америке немало времени, постоянно там тренируются и, возможно, вообще не связывают своё спортивное будущее с Россией, несмотря на то что постоянно опровергают подобные предположения в своих соцсетях.

Почему так активно обсуждаются в СМИ спортсмены, которые провели предыдущий сезон в статусе третьей и не слишком интересной с точки зрения результатов пары, тоже понятно. Диана — дочь Этери Тутберидзе, и уже один этот факт делает фигуристку любимым персонажем журналистов. К тому же межсезонье не самый благодатный на новости период. А тут тебе и тайный брак партнёров, который то ли был оформлен, то ли нет, и попытки перейти под юрисдикцию американской федерации фигурного катания, о чём с завидной периодичностью напоминают заокеанские журналисты, и визиты в США самой Тутберидзе, и вынужденный разрыв с одним из известнейших танцевальным тренеров мира Игорем Шпильбандом…

Вопрос на самом деле в другом: зачем в нынешней ситуации членам сборной команды России, которую продолжает финансировать страна, нужна возможность во чтобы то ни стало остаться в США? Если Дэвис и Смолкин собираются продолжать кататься за Россию, заокеанская локация не добавит им ничего, кроме головной боли: приезжать на те или иные российские старты, включая чемпионат страны, фигуристы не смогут по той же самой причине, что была озвучена применительно к прокатам.

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Более того, логично предположить, что любые процедуры, связанные с получением Смолкиным соответствующих разрешений на пребывание в США, могут оказаться пролонгированными. Это, в свою очередь, может поставить под удар всё спортивное будущее дуэта под российским флагом: просидев год без возможности соревноваться, фигуристы, скорее всего, просто выпадут из обоймы и уже вряд ли сумеют вернуться. Всё-таки конкуренция в танцах на том уровне, на котором выступают Диана с Глебом, потенциально достаточно высока.

Применительно к приближающимся прокатам говорить, наверное, следует всё-таки о другом. Со спортивной точки зрения это мероприятие всегда имело совершенно понятный смысл: посмотреть программы лидеров, отметить все технические и постановочные недочёты, с тем чтобы успеть их устранить до начала соревновательного сезона, понять, в какой форме находятся те или иные фигуристы, насколько велик их потенциал и на кого, собственно, делать ставку в борьбе за европейские и мировые титулы.

В связи с отстранением российских атлетов от международных стартов спортивный смысл открытых прокатов нивелировался. Поэтому мероприятию предстоит стать ни к чему не обязывающим выступлением фигуристов на публике. Проще говоря, очередным шоу. Видимо, поэтому участие в них не является для фигуристов сборной обязательным: если олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропускает прокаты по более чем уважительной причине — из-за травмы, то экс-чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят в Москве в связи с занятостью в шоу Татьяны Навки в Сочи.

Стоит ли опасаться, что в шоу превратится весь надвигающийся внутрироссийский сезон? Перспектива вполне реальна. После того как российская федерация фигурного катания огласила беспрецедентный размер призовых за победы на внутренних стартах, для всех участников на первый план автоматически выходит задача ни в коем случае не травмироваться и не выпасть из обоймы. И кто знает, не потянет ли это за собой подсознательное стремление фигуристов максимально подстраховаться: отказаться от наиболее сложных элементов, поберечь себя в тренировках, словом, исключить какой бы то ни было риск?

В этом, собственно, и кроется главное противоречие: с одной стороны, спортивный прогресс возможен только при условии, что атлет тренируется и выступает на пределе собственных возможностей, с другой — на кону реально стоят очень большие деньги.

И это, на мой взгляд, гораздо любопытнее, чем отказ приехать в Москву Дэвис и Смолкина.