Фигуристы Артемьева и Брюханов вызваны на сбор взрослой команды России
- Gettyimages.ru
- © Vladimir Pesnya/Epsilon
«Артемьеву и Брюханова вызвали на взрослый сбор в Новогорск», — цитирует тренера Павла Слюсаренко ТАСС.
Напомним, что сбор проходит в Новогорске в преддверии контрольных прокатов сборной России.
На прокатах в соревновании пар выступят Бойкова — Козловский, Мишина — Галлямов, Тарасова — Морозов, Акопова — Рахманин, Павлюченко — Ходыкин.
Ранее сообщалось, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России.