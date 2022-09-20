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Фигуристы Артемьева и Брюханов вызваны на сбор взрослой команды России

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Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, вызваны на сбор взрослой сборной России в Новогорск.
Фигуристы Артемьева и Брюханов вызваны на сбор взрослой команды России
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Pesnya/Epsilon

«Артемьеву и Брюханова вызвали на взрослый сбор в Новогорск», — цитирует тренера Павла Слюсаренко ТАСС.

Напомним, что сбор проходит в Новогорске в преддверии контрольных прокатов сборной России.

На прокатах в соревновании пар выступят Бойкова — Козловский, Мишина — Галлямов, Тарасова — Морозов, Акопова — Рахманин, Павлюченко — Ходыкин.

Ранее сообщалось, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России.

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