Фигуристы Артемьева и Брюханов вызваны на сбор взрослой команды России

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, вызваны на сбор взрослой сборной России в Новогорск.

«Артемьеву и Брюханова вызвали на взрослый сбор в Новогорск», — цитирует тренера Павла Слюсаренко ТАСС.

Напомним, что сбор проходит в Новогорске в преддверии контрольных прокатов сборной России.

На прокатах в соревновании пар выступят Бойкова — Козловский, Мишина — Галлямов, Тарасова — Морозов, Акопова — Рахманин, Павлюченко — Ходыкин.

Ранее сообщалось, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России.