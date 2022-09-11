Шпильбанд — о прекращении работы с Дэвис и Смолкиным: инициатива была не моя

Тренер по фигурному катанию Игорь Шпильбанд рассказал о прекращении сотрудничества с российской танцевальной парой Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«Мы расстались очень доброжелательно. Я считаю, что лучше сделать ту работу, которую я с ними провёл, я не мог. Думаю, они благодарны за наш совместный путь. Инициатива была не моя», — цитирует Шпильбанда Sports.ru.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее сообщалось, что судья объяснил, зачем фигуристы Дэвис и Смолкин проходили просмотр в США.