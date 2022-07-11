Судья объяснил, зачем фигуристы Дэвис и Смолкин проходили просмотр в США

Тренер сборной СССР и бывший судья Александр Веденин рассказал подробности поездки в Америку танцевального дуэта фигуристов — Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Утверждение о «просмотре в федерации США» с самого начала выглядело очень сомнительным. Просмотр Дианы и Глеба был не у федерации США, а у нового председателя технического комитета по танцам ISU Шона Реттстатта — чтобы оценить их программу на соответствие новым правилам, которые только что написаны именно этим человеком. Это прекрасный, очень профессиональный ход, скорее всего, организованный Этери, пока она была в США», — цитирует Веденина «Матч ТВ».

По его словам, ему очень жаль, что дуэт Дэвис и Смолкин расстались с тренером Игорем Шпильбандом. Он подчеркнул, что наставник проделал очень хорошую работу, будущее пары выглядело перспективным.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее Дэвис и Смолкин заявили, что останутся фигуристами сборной России.