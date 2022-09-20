Щедрые призовые, новые форматы и возвращение чемпионов: чего ждать от грядущего сезона в российском фигурном катании

Суммарный призовой фонд соревнований по фигурному катанию в России в новом сезоне составит более 100 млн рублей, сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган. Болельщики станут свидетелями дюжины полноценных турниров, причём два из них пройдут в непривычных форматах: сначала спортсмены сразятся в искусстве исполнять прыжки, а затем — в представлении шоу-программ. На лёд этой зимой могут вернуться даже такие легенды, как Алексей Ягудин и Евгений Плющенко.

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России в преддверии открытых прокатов сборной раскрыло подробности того, как будет проходить грядущий, необычный во многих отношениях сезон. Основу календаря составит серия Гран-при России, созданная по образу и подобию соревнований ISU. Она будет состоять из шести этапов, даты которых полностью совпадают с аналогичными международными стартами, за исключением финала. Международный союз традиционно проводит его в декабре, а в России его решили передвинуть на март. Участники соревнований смогут выступить максимум на двух этапах серии, а распределение пройдёт вскоре после сентябрьских прокатов.

В каждом из предварительных раундов примут участие не более 12 одиночников и одиночниц, десять танцевальных пар и восемь спортивных дуэтов. Гран-при станет отличной возможностью для фигуристов второго эшелона выступить для широкой публики: все этапы будут транслироваться на сайте Первого канала, а финал — в прямом эфире.

Кроме того, в этом сезоне в календаре появятся два турнира нового формата. Во-первых, в декабре в Санкт-Петербурге состоится чемпионат страны по прыжкам. Раньше такие соревнования проходили в рамках Кубка Первого канала, а теперь они вынесены в отдельный старт в формате «на выбывание». Во-вторых, в марте в Москве пройдут открытые соревнования по шоу-программам. В них не будет разделения по видам, победитель будет только один. Побороться за главный приз смогут как действующие спортсмены, так и уже завершившие карьеру. Главное условие — новый, ранее нигде не представлявшийся публике показательный номер.

«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждём», — заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Одной из главных обсуждаемых тем стал солидный призовой фонд. По заявлению ФФККР, он составит более 100 млн рублей, причём будет сформирован исключительно на средства партнёров, а не на бюджетные деньги.

Самые высокие призовые запланированы на чемпионате России. Так, победители турнира получат по 2,5 млн рублей, серебряные призёры — по 1,5 млн, бронзовые — по 1 млн. На юниорском первенстве золото оценивается в 500 тыс. рублей, серебро — в 300 тыс., бронза — в 200 тыс. рублей.

Аналогичное распределение призовых будет и на каждом этапе серии Гран-при России, а в финале медалисты заработают по 1 млн, 750 и 500 тыс. рублей соответственно.

Общий призовой фонд Кубка Первого канала составит 20 млн рублей, чемпионата России по прыжкам и турнира по шоу-программам — по 10 млн рублей.

Кроме того, предусмотрены специальные денежные награды для лидеров сезона в каждом из видов. За выступления на турнирах спортсмены будут получать рейтинговые баллы, и тот, кто наберёт их максимальное количество, будет премирован 5 млн рублей. За второе место предусмотрен бонус в размере 2,5 млн, за третье — 1,5 млн.

На сегодняшний день призовой фонд в фигурном катании — самый высокий среди всех зимних видов спорта России. Для сравнения, в биатлоне победа на летних этапах Кубка Содружества оценивается в 150 тыс. рублей, второе место — в 135 тыс., третье — 120 тыс. За места с четвёртого по шестое предусмотрены выплаты от 100 до 65 тыс. рублей. На зимних этапах Кубка Содружества призовые будут удвоены. Общий призовой фонд на чемпионат и Кубок России составит 20 млн рублей.

На летнем чемпионате страны по лыжным гонкам предусмотрены выплаты в размере 100 тыс. рублей за победу, 80 тыс. — за серебро, 60 тыс. — за бронзу, а также 40, 30 и 20 тыс. рублей за места с четвёртого по шестое.

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Большинство фигуристов и тренеров отдали должное федерации, которая в непростое время смогла привлечь спонсоров и дать возможность спортсменам сохранить мотивацию. В частности, Алексей Ягудин отметил, что это результат отличной работы по популяризации спорта.

«Я не знаю, как бы реагировал и заставлял себя тренироваться, если б у меня была такая ситуация в годы моей спортивной карьеры. Сохранять мотивацию без международных соревнований правда очень тяжело. Но благодаря ФФКР и Первому каналу, который всегда ярко освещает все соревнования, для спортсменов создаются площадки не терять мотивацию. В том числе важна и денежная составляющая. Спонсоры охотно идут в фигурное катание. Всё больше и больше лицами рекламных кампаний становятся именно фигуристы. Не хоккеисты, не футболисты», — написал олимпийский чемпион в своём Telegram-канале.

Кроме того, теперь у многих фигуристов, завершивших карьеру, есть стимул подготовиться к участию в весеннем шоу-турнире. Ягудин уже обдумывает эту возможность, так же как и его многолетний соперник Евгений Плющенко.

«Хорошая история, здорово, лучше больше мероприятий. Подумаю об участии. Надо изучить вопрос, пообщаться. Это ведь не просто так — я люблю всё грамотно делать, это ведь целый процесс. В принципе, до марта время подготовиться есть», — приводит слова Плющенко ТАСС.