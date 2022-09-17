Вяльбе — о призовых на российских соревнованиях: не хочу, чтобы в СМИ считали наши деньги

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о внимании СМИ к размеру призовых на внутрироссийских лыжных соревнованиях.

«Я не очень хочу, чтобы в средствах массовой информации считали деньги в наших кошельках. Давайте это не будет главной темой, о чём можно разговаривать в СМИ. Меня на самом деле раздражает, что все говорят только об этом. Спортсмены получают заработную плату, это их работа», — приводит слова Вяльбе «МатчТВ».

Она также заявила, что те, кто не хочет бегать за медали, могут пойти в футбол, где можно заработать хорошие деньги.

По информации СМИ, победитель летнего чемпионата России по лыжным гонкам получит 100 тыс. рублей, за второе место полагается 80 тыс. рублей, за третье — 60 тыс. рублей. Вошедшие в топ-6 получат 40, 30 и 20 тыс. рублей соответственно.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с возможным отсутствием призовых у лыжников на внутренних соревнованиях.