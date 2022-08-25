Губерниев: бедные лыжники будут бегать за дырки от бубликов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с возможным отсутствием призовых у лыжников на внутренних соревнованиях.

«Бедные, бедные лыжники! Будут бегать за дырки от бубликов! Призового фонда у них нет! Похоже, слепая любовь к президенту ФЛГР дороже здравого смысла и благополучия спортсменов», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Комментатор добавил, что только он борется за российских лыжников, которые «молчат в тряпочку». По словам Губерниева, из-за отстранения от участия в международных стартах призовых ещё долго не будет.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум высказался о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Кубке мира следующего сезона.