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Губерниев: бедные лыжники будут бегать за дырки от бубликов

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с возможным отсутствием призовых у лыжников на внутренних соревнованиях.
Губерниев: бедные лыжники будут бегать за дырки от бубликов
  • РИА Новости

«Бедные, бедные лыжники! Будут бегать за дырки от бубликов! Призового фонда у них нет! Похоже, слепая любовь к президенту ФЛГР дороже здравого смысла и благополучия спортсменов», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Комментатор добавил, что только он борется за российских лыжников, которые «молчат в тряпочку». По словам Губерниева, из-за отстранения от участия в международных стартах призовых ещё долго не будет.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в  соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум высказался о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Кубке мира следующего сезона.

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