Четверной аксель Малинина, откровение Пападакис и новые слухи о Дэвис и Смолкине: что обсуждают в мире фигурного катания

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис призналась, что вынуждена была сделать аборт в 2021 году ради выступления на Играх в Пекине. Представляющий США Илья Малинин включён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории фигурист, исполнивший четверной аксель на соревнованиях. Блогер Дэвид Лис запустил новую волну слухов о танцорах Диане Дэвис и Глебе Смолкине. Евгения Медведева и Анна Щербакова побывали на футбольных матчах. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Турнир для Дэвис и Смолкина

Новое внимание привлёк к себе дуэт танцоров Диана Дэвис — Глеб Смолкин. По сообщению американского журналиста Дэвида Лиса, дочь Этери Тутберидзе с партнёром примут участие в турнире Challenge Cup в США.

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Он также отмечает, что эти соревнования носят статус квалификационных для чемпионата США, вновь тем самым намекая, что фигуристы готовятся к смене спортивного гражданства.

При этом никаких реальных доказательств Лис не предъявил, а сами спортсмены неоднократно опровергали его домыслы. Впрочем, строит догадки не только американский блогер. Не так давно в сети появилось предположение, что пара может начать выступать под флагом Грузии. Совсем недавно в юниорской серии Гран-при за эту команду дебютировала Инга Гургенидзе.

Но глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани опровергла слухи.

«Никаких реальных движений в эту сторону нет. Просто досужие разговоры. Что будет дальше, конечно, никто гарантировать не может, но пока тут нечего обсуждать. При этом мы в Грузии невероятно гордимся Тутберидзе, и если у меня будет возможность, то я буду стараться ей помочь, а уж в чём это выразится, никто пока не знает. Загадывать нельзя, но в данный момент о переходе Дианы с Глебом речи нет», — сказала Гиоргобиани.

Рекорд Малинина

Настоящий фурор на прошлой неделе произвёл американский фигурист с российскими корнями Илья Малинин. На турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде 17-летний спортсмен первым в истории исполнил чистый четверной аксель на официальных соревнованиях. Над этим прыжком долго бился легендарный Юдзуру Ханю, но завершил карьеру, так и не покорив желанной высоты. Илья Авербух даже признался, что ему в связи с этим обидно за японца.

«Знаю, что он пытался сделать прыжок на Олимпийских играх, но у него не получилось. Это была бы красивая история выдающегося фигуриста, который прорубил и взял высоту. Илья, безусловно, талантливый спортсмен, обладающий сумасшедшей координацией и историей для сложнейших прыжков. Четверной аксель в его исполнении был вопросом времени. Фигурное катание, как и всё в нашей жизни, должно двигаться вперёд. И оно движется!» — цитирует специалиста «Чемпионат».

Татьяна Тарасова, в свою очередь, заявила, что имя Малинина войдёт в историю фигурного катания. Кстати, за своё достижение юный американец уже внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

«Это огромный технический прогресс. Не буду говорить, что такой прыжок очень сложен, но это крайне опасно. Думаю, при хорошем катании Малинин будет претендовать на высокие места. Мы не думали, что кто-то прыгнет четыре с половиной. Может, пройдёт сто лет, и исполнят пять с половиной», — подчеркнула тренер.

Откровение Пападакис

Габриэла Пападакис для многих любителей фигурного катания — образец спортсмена. Самоотверженно преданная своему виду, она прошла через множество испытаний, чтобы подняться на верхнюю ступень олимпийского пьедестала. Но мало кто догадывался, какую трагедию она пережила на этом пути. Откровенное признание Габриэлы в фильме Le Couple de Feu («Огненная пара». — RT) многих повергло в шок. Выяснилось, что во время чемпионата мира — 2021, на котором французская пара не выступила якобы из-за боязни заразиться коронавирусом, девушка забеременела и решилась на аборт.

Пападакис призналась: в тот момент она винила себя, что оказалась в положении, и считала, будто не имела на это права, будучи спортсменкой.

«Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне это кажется нелепым. Мне потребовалось около двух недель, чтобы признаться Гийому и тренерам. Мне ответили: «Разберись со своими проблемами». Потом они мне сказали: «Если ты собираешься выиграть Олимпиаду, нужно привести себя в чувство, иначе мы заканчиваем», — рассказала Пападакис.

Фигуристка думала, что ситуация безвыходная, но в итоге приняла решение «выздороветь».

«Можно сказать, после этого всё пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Они меня навестили, вроде бы всё нормально, но сказали, чтобы я не распространялась об этом. Произошло что-то вроде отчуждения между нами», — объяснила француженка.

Футбольные выходные Медведевой и Щербаковой

А российские фигуристки всё чаще стали появляться на футбольных стадионах. Алёну Косторную и раньше регулярно видели на матчах «Локомотива», а Станислава Константинова болеет за «Зенит» и тоже посещает игры любимой команды. В минувшие выходные в полку фанатов прибыло. Евгения Медведева побывала на встрече десятого тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом», а Анна Щербакова — на противостоянии «Локомотива» и «Спартака». Олимпийская чемпионка оказалась болельщицей красно-белых.

«Я болею за «Спартак», а вы за кого?» — поинтересовалась фигуристка в своём Telegram-канале.

К слову, Медведева несколькими днями раньше высказалась по поводу давнего спора, что же в стране популярнее — фигурное катание или футбол.

«Я приверженец своего вида спорта, поэтому буду топить за фигурное катание. Это один из самых популярных видов. Думаю, оно популярнее футбола. Чуть-чуть, но популярнее», — цитирует двукратную чемпионку мира Sport24.

Пикировка Тарасовой и Терюшкова

Между депутатом Госдумы Романом Терюшковым и Татьяной Тарасовой уже не первый раз происходит заочная пикировка, связанная с их противоположными взглядами. Ранее они не сошлись во мнениях по поводу того, считать ли предателями спортсменов, решивших сменить гражданство в связи с запретом на участие в международных соревнованиях.

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На этот раз предметом спора стало возможное выступление в нейтральном статусе, о котором заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Парламентарий высказался категорически против, а прославленный тренер заявила, что спортсмены должны использовать любую возможность встречи с сильнейшими соперниками.

«Вот это номер! Скатавшись в США за парой зимней обуви, Тарасова привезла с собой установки — добиться общественного одобрения на выступление российских спортсменов без флага и страны. Представьте, наши спортсмены, представляющие Россию, отказываются перед всеми от своего флага, гимна и страны. Нельзя участвовать с видом интернированных или сдавшихся в плен. А выступление под белым флагом, даже с кольцами — однозначный знак поражения», — написал Терюшков в своём Telegram-канале.

За прославленного специалиста вступился известный хореограф Илья Авербух. Он назвал Тарасову гордостью и достоянием страны.

«Она сделала для России очень много вещей, которыми мы гордимся и будем гордиться в дальнейшем. Конечно, вопрос выступления в нейтральном статусе очень сложный. На него нет окончательного ответа. Я вижу, как сильно государство поддерживает наших спортсменов в это сложное время. Мы все верим, что несправедливость закончится как можно быстрее и наши спортсмены начнут выступать на международной арене», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

На сторону Тарасовой встал и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он заявил, что не видит смысла комментировать высказывания людей, которые «ничего не делают в этой жизни», кроме как критикуют других.

«Было бы интересно послушать мнение этого человека про Вика Уайлда и Виктора Ана, которым правительство дало гражданство России, и они завоевали на двоих пять золотых медалей олимпийских Игр», — цитирует Ягудина «Матч ТВ».

Отношение Загитовой к критике

Алина Загитова рассказала о своём отношении к критике. По словам олимпийской чемпионки, она часто с ней сталкивается и старается относиться с юмором. В последнее время спортсменку нередко журили за её публичные выступления, которым не хватает выразительности.

«С критикой я столкнулась ещё лет в 13, когда только начинала в спорте. Ко всему можно привыкнуть, но некоторые высказывания, конечно, меня очень обижают. Но я стараюсь над ними смеяться, потому что смех продлевает жизнь», — рассказала фигуристка в эфире «Ак Барс Шоу».

По её признанию, несмотря на то что некоторые комментарии в соцсетях бывают крайне неприятными, она старается не блокировать обидчиков, но и не отвечает на их нелестные замечания. Кроме того, она даже находит положительные моменты в критике и считает её мотивирующей.

«Конечно, это двигатель процесса. Безусловно, без неё никуда. Также и у «Ак Барса» есть люди, недовольные их играми. В связи с тем, что они не понимают, как и что у ребят там происходит», — заметила Загитова.

К счастью для фанатов Алины, она не перестаёт делиться моментами из повседневной жизни в соцсетях, хотя это и может спровоцировать обидные замечания. Так, на днях фигуристка опубликовала видео с тренировки в спортзале.

«Лето прошло, но это не повод запускать себя», — написала спортсменка.