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Тарасова призвала не осуждать российских спортсменов за смену гражданства

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о желании некоторых российских спортсменов сменить спортивное гражданство.
Тарасова призвала не осуждать российских спортсменов за смену гражданства
  • РИА Новости

«Да, некоторые уходят, но они не смогут выступать в этом году за их новую страну. У них будет год простоя. Каждый решает для себя. И их не нужно осуждать. Жизнь спортсмена очень коротка. И нам не нужно расстраиваться, нужно делать выводы! У спортсменов только одна жизнь. Они хотят выступать, у них есть талант», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Она также заявила, что российские спортсмены никогда бы не ушли, но каждый год новые обстоятельства давят на них. По её словам, по этой причине она всегда пыталась понять спортсменов, а не осуждать их.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала новость о том, что с начала года 19 российских фигуристов подали запрос на смену спортивного гражданства в ФФККР.

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