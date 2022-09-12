Тарасова призвала не осуждать российских спортсменов за смену гражданства

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о желании некоторых российских спортсменов сменить спортивное гражданство.

«Да, некоторые уходят, но они не смогут выступать в этом году за их новую страну. У них будет год простоя. Каждый решает для себя. И их не нужно осуждать. Жизнь спортсмена очень коротка. И нам не нужно расстраиваться, нужно делать выводы! У спортсменов только одна жизнь. Они хотят выступать, у них есть талант», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Она также заявила, что российские спортсмены никогда бы не ушли, но каждый год новые обстоятельства давят на них. По её словам, по этой причине она всегда пыталась понять спортсменов, а не осуждать их.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала новость о том, что с начала года 19 российских фигуристов подали запрос на смену спортивного гражданства в ФФККР.