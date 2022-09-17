военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Загитова назвала критику двигателем прогресса

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как она реагирует на критику в свой адрес.
Загитова назвала критику двигателем прогресса
  • РИА Новости

«Критика меня мотивирует, это двигатель прогресса. Ко всему можно привыкнуть, но некоторые высказывания, конечно, меня очень обижают. Но я стараюсь над ними смеяться, потому что смех продлевает жизнь», — заявила фигуристка на «Ак Барс Шоу».

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Загитова ответила на вопрос о возможном боксёрском поединке с певицей Ольгой Бузовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить