Загитова назвала критику двигателем прогресса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как она реагирует на критику в свой адрес.

«Критика меня мотивирует, это двигатель прогресса. Ко всему можно привыкнуть, но некоторые высказывания, конечно, меня очень обижают. Но я стараюсь над ними смеяться, потому что смех продлевает жизнь», — заявила фигуристка на «Ак Барс Шоу».

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Загитова ответила на вопрос о возможном боксёрском поединке с певицей Ольгой Бузовой.