Загитова ответила на вопрос о возможном бое с Бузовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о возможном боксёрском поединке с певицей Ольгой Бузовой.

«Пока не чувствую, что я хочу с кем-то драться, бороться. Пока всё это не про меня. Но кто знает? Никогда не загадываю на будущее. Чем меня привлекают единоборства? Ощущением себя», — цитирует Загитову «Плеймейкер».

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Загитова сообщила о желании попробовать себя в гребле.