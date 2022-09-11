«Многие страны выступают против»: МОК на следующей неделе проведёт консультации по поводу отстранения россиян

В Международном олимпийском комитете заявили, что на следующей неделе проведут серию консультаций с заинтересованными сторонами по поводу наложенных на российских спортсменов ограничений. По информации СМИ, после встречи Томаса Баха с главами международных федераций может быть принято решение о смягчении санкций. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал в ответ на «дискриминационные меры» создавать систему внутренних турниров. А по мнению бывшего тренера отечественной сборной по биатлону Владимира Аликина и призёра Олимпийских игр Максима Вылегжанина, серьёзных послаблений от МОК пока ждать не стоит.

Следующая неделя может стать судьбоносной для отечественного спорта. В МОК сообщили, что проведут серию дискуссий с «заинтересованными сторонами» по поводу наложенных на Россию ограничений. В организации назвали их «частью регулярных консультаций» с членами олимпийского движения.

Ранее в СМИ появилась информация, что их итогом, возможно, станет послабление ограничений на участие атлетов в соревнованиях. Якобы президент МОК Томас Бах в режиме онлайн обсудит этот вопрос с главами международных федераций. Особенно важно, что это произойдёт за пару месяцев до старта нового сезона в зимних видах.

При этом всего несколько дней назад директор по коммуникациям МОК Марк Адамс после одного из заседаний исполкома сообщил, что «защитные меры» пока остаются в силе. В частности, на турнирах не должны поднимать флаги России и другие символы страны, а соревнования нельзя проводить на её территории.

Но сделал чиновник и другое любопытное заявление, которое фактически пошло вразрез с Олимпийской хартией. Он признал, что МОК рекомендовал запретить участие атлетов по национальному признаку, объяснив это защитой от угрозы цельности соревнований.

«Меры были приняты, поскольку правительства разных стран стали вмешиваться в зону ответственности спортивных федераций в отношении того, кто может принимать участие... Чтобы предотвратить политизацию турниров, мы и приняли защитные меры. Так как в настоящее время мы не можем выполнять нашу гуманитарную миссию по объединению спортивного мира, для её защиты в будущем мы были вынуждены рекомендовать неучастие атлетов только из-за их национальности», — цитирует Адамса «Р-Спорт».

Да и в отдельных федерациях пока не настроены на возвращение России, и это касается даже тех видов, в которых она играет значимую роль, например в хоккее. Так, по признанию члена совета IIHF Виестурса Козиолса, дискуссии относительно снятия ограничений ведутся, но это не будет сделано, пока не появятся некие убедительные безопасные условия для участия спортсменов.

Это полностью соотносится с позицией Баха, также объяснявшего рекомендации отстранить россиян и белорусов заботой об их безопасности.

Впрочем, многие в России не ждут скорой отмены санкций. Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости создать систему внутренних соревнований, которая могла бы компенсировать отсутствие международных, с привлечением тех иностранцев, которые пожелают приехать.

«Дискриминационные меры в отношении нашего спорта высших достижений, введённые в том числе МОК, — реальность, с которой нам приходится сталкиваться. И это большая проблема для спортсменов, которые, к сожалению, не могут поддерживать свою форму на должном уровне. Это накладывает на государство, на соответствующие ведомства, в первую очередь Министерство спорта, дополнительную нагрузку и особую ответственность по компенсации отсутствия этих международных турниров», — отметил Песков.

Отдельно высказался он и о проблеме смены некоторыми отечественными атлетами спортивного гражданства. Пресс-секретарь не стал осуждать их и привёл в пример собственную супругу, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навку, которая начинала карьеру в составе сборной Белоруссии.

«Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку. Могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться», — добавил Песков.

Тем не менее в руководстве российского спорта, несмотря на создание системы внутренних турниров, не оставляют надежд на возвращение. Особенно это актуально для представителей зимних видов, новый сезон в которых начнётся совсем скоро. Так, глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отправил в международную федерацию письмо с требованием допустить россиян до этапов Кубка мира и Кубка IBU.

Функционер напомнил, что в начале сентября в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису вышли Андрей Рублёв и Карен Хачанов, и это никак не помешало развитию вида. Запрет же на участие в соревнованиях отечественным биатлонистам он назвал нарушающим Олимпийскую хартию.

«С одной стороны, мы оспариваем юридический статус тех вердиктов, которые были приняты против нас. С другой, хотим сказать, что руководителям IBU следует в первую очередь задуматься о спортсменах, судьбы которых они готовятся решить. Страдают именно атлеты, хотя они никоим образом не связаны с происходящим в мире», — отметил Майгуров.

Ещё более трезво отнёсся к происходящему тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, оценивший шансы на участие в этапах Кубка планеты как крайне небольшие. Также он выразил недоумение тем, что МОК фактически признал отстранение по национальному признаку.

По мнению бывшего старшего тренера мужской сборной России по биатлону Владимира Аликина, снятие санкций произойдёт только после окончания спецоперации на Украине.

«Дальше Международный олимпийский комитет вернётся к этому вопросу. Нужно понимать, что они не сами принимают решения, а ждут звонка сверху. Но резких подвижек к лучшему пока ждать не стоит. Поверьте, они ещё сами приползут к нам. Всё будет по-другому. А то, как они ведут себя сейчас, не лезет ни в какие ворота. Люди пляшут под дудку США. Смотришь и просто удивляешься», — заявил специалист RT.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что спортсменам даже в случае допуска на соревнования предстоит столкнуться с жесточайшим психологическим давлением, и давать результат в таких условиях будет непросто.

«IBU, возможно, и вернул бы россиян, но вы же видите, как развивается ситуация. Сейчас некоторые страны фактически закрывают гражданам России шенген. В странах Прибалтики и Польше уже ввели запрет на въезд для спортсменов. И как быть в такой ситуации? Нельзя же выступать так, что одни сумели отправиться на соревнование, а другие остались дома. Это очень серьёзная проблема. Пошла сплошная русофобия. Нашим спортсменам будет тяжело выступать в такой атмосфере», — добавил Аликин.

В свою очередь призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин, хотя и признался, что пытается верить в лучшее, призвал относиться к происходящему без лишнего оптимизма.

«Хочется, чтобы спорт всегда оставался вне политики, а вопрос с отстранением отечественных спортсменов разрешился. И это касается не только представителей зимних видов, но и летних. Остаётся надеяться и верить в лучшее. Но если быть реалистами, то мы понимаем: многие страны выступают против этого. Если говорить о лыжных видах, FIS изначально разрешил россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Но представители других сборных высказались негативно. Пошли письма в федерацию, и ей пришлось уступить», — напомнил Вылегжанин.