«Уходят не самые сильные»: в ФФККР сообщили о 19 подавших запрос на смену гражданства российских фигуристах

В ФФККР назвали точное число фигуристов, подавших запрос на смену гражданства с начала года. Пойти на такой шаг решили сразу 19 человек, однако среди них не оказалось ни одного спортсмена топ-уровня. Семь прошений будет рассмотрено на исполкоме организации в декабре. По мнению Ирины Родниной, за большинство атлетов вердикт вынесли родители, которые пытаются найти для детей новые варианты продолжения карьеры. А Мария Бутырская отметила, что многие не стали бы уезжать, если бы не введённые ISU ограничения.

«Фигуристов топ-уровня среди подавших заявки нет»

Данные о количестве российских фигуристов, решивших сменить гражданство в 2022-м, вызвали резонанс в мире отечественного спорта. В ФФККР сообщили, что соответствующие заявки подаёт гораздо больше людей, чем становится известно СМИ. В целом с начала года запрос на переход сделали 19 человек. Две трети из них поступили вовремя и были одобрены. Оставшиеся семь рассмотрят на исполкоме федерации в декабре.

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Имена атлетов не разглашаются, но отмечается, что в указанный список не попал ни один ведущий спортсмен.

«Фигуристов топ-уровня, которые являлись участниками Олимпийских игр, победителями или призёрами чемпионатов мира или Европы, среди подавших заявки в настоящее время нет», — подчеркнули в организации.

В свою очередь президент ФФККР Александр Горшков не смог назвать их точное количество, но подтвердил, что заявок «поступает достаточно много». Генеральный директор Александр Коган также отказался обнародовать конкретные имена, отметив, что они станут известны, когда решение исполкома вступит в силу, а все необходимые документы будут оформлены.

Вместе с тем, по словам функционера, федерация не намерена смягчать правила ни для одного из своих атлетов и будет настаивать на стандартном карантине для них при смене гражданства. Он подразумевает запрет на выступление под флагом новой страны на год. Если же речь идёт о членах сборной, этот срок увеличится до двух лет. Более того, организация в таком случае вправе наложить вето на переход.

При этом некоторые фигуристы, несмотря на наложенные на Россию санкции, напротив, приняли для себя решение вернуться. По такому пути пошли сразу четыре человека: Анастасия Кобзарева, Андрей Какараза, Александра Любимова и Арина Панфилова. Первая переходила в национальную команду Бельгии, а Любимова — Грузии. Двое оставшихся атлетов выступали за Германию.

«Все они в настоящее время повторно сменили спортивное гражданство. Также нужно отметить, что за последние пару лет участились случаи, когда национальные федерации спустя некоторое время после направления запроса отзывают его. В этом году уже были отозваны три запроса», — добавил Коган.

«Переехали в Канаду в связи с работой отца»

Имена некоторых фигуристов, пожелавших перебраться в другие страны, уже прекрасно известны болельщикам. Только в августе появилась точная информация о трёх девушках.

13-летняя Инга Гургенидзе, занимающаяся у Людмилы Гафаровой в Казани, впредь будет представлять Грузию. Она заявлена на третий этап Гран-при среди юниоров, который пройдёт в Риге в сентябре.

Если Гургенидзе едва ли в будущем могла помочь сборной России, то отъезд в Канаду Ульяны Ширяевой оказался более заметной потерей. К 15 годам она не только овладела тройным акселем, но и, по заверению её бывшего тренера Алексея Василевского, была почти готова исполнять четверные сальхов и тулуп. При этом в её случае решение покинуть Родину было связано с выбором родителей.

«Ульяна уехала с ними несколько месяцев назад, перед отъездом они оформляли документы. В преддверии отлёта в Канаду она только в Молдавии провела три месяца... Они периодически выходят на связь и переехали в Канаду в связи с работой отца, особого выбора у них не было. Документы в федерацию уже подали, таковы правила», — объяснил Василевский.

Следом за соотечественницами на аналогичный шаг пошла 14-летняя Мария Дмитриева, которая получила предложение от Израиля. В ФФККР подтвердили, что рассмотрят её обращение в декабре.

В отличие от Ширяевой, девушка считалась не настолько талантливой, но успела поработать в группе известного специалиста Алексея Мишина и даже разучить тройной аксель. Наставник также хвалил подопечную за эмоциональное катание, «которое не может не нравиться».

Однако весной фигуристка пошла на смену тренера, перебравшись в группу Сергея Розанова, а затем и вовсе решила продолжить карьеру в другой стране.

«Решение принимали не сами фигуристы, а их родители»

По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, волну отъезда фигуристов, как в случае с Ширяевой, с большой долей вероятности запустили родители, которые пытаются найти лучшие условия для своих детей.

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«Для многих это возможность прорваться на крупные соревнования. В России конкуренция очень жёсткая, а выступление за третьи страны даёт шанс попасть на чемпионаты Европы, первенства мира и Олимпийские игры. Повторюсь, на мой взгляд, в большинстве случаев решение о смене спортивного гражданства принимали не сами фигуристы, а их родители. Мы уже переживали такой момент, когда распался СССР. Тогда ребята, которые даже рядом не стояли со сборной, начинали выступать за Казахстан, Белоруссию, Германию и т. д.

Но одно дело, когда ты оказываешься в России или США, а другое — в государствах, не имеющих ни веса в мире фигурного катания, ни традиций, ни истории. Что же, можно поставить галочку. Такие фигуристы потом пишут о себе I am Olympian, подразумевая, что они ездили на ОИ. Но речь идёт исключительно об участии, а не о завоевании медали», — объяснила Роднина в разговоре с RT.

Чемпионка мира Мария Бутырская предположила: если бы не наложенные на Россию ISU ограничения, многие из указанного списка остались на родине.

«Нельзя забывать, что мы одна из мощнейших стран в фигурном катании. В России очень сильная федерация и невероятная конкуренция. Понятно, что здесь ты можешь добиться большего прогресса, чем в других местах. Если входишь в топ у нас, то и на международной арене у тебя всё будет отлично», — отметила чемпионка планеты 1999 года.

Вместе с тем и Роднина, и Бутырская сошлись в том, что страну покинули далеко не самые сильные спортсмены, а речь об отъезде лидеров не идёт. Для остальных, по мнению Бутырской, ФФККР делает максимум, чтобы у них имелась возможность выступать и зарабатывать деньги.

«Уходят не самые сильные и не самые лучшие. Пусть попробуют пойти таким путём. К сожалению, сложно сказать, как будет развиваться ситуация, если бан затянется. Мне даже трудно представить, что сейчас испытывают ребята, и поставить себя на их место. Но ФФККР в сложившейся ситуации делает для них всё. Например, в новом сезоне будут проводить этапы Гран-при, куда планируется привлекать иностранцев. Конечно, это не Олимпиада, но фигуристы ничем не отличаются от коллег из других видов. Пострадали все», — посетовала она.

При этом и Роднина, и Бутырская верят, что отстранение отечественных фигуристов не может продолжаться вечно, поскольку ISU сама теряет очень многое от их отсутствия и не может не задуматься о снятии санкций.

«Остаётся надеяться на лучшее. Не должно это тянуться всю жизнь: рано или поздно санкциям придёт конец. Тем более фигурное катание без россиян представить невозможно. Мне кажется, ISU скоро поймёт, что это пагубно влияет и на уровень конкуренции, и на смотрибельность, и на интерес зрителей. Надо просто немного подождать. Одно дело — убрать россиян из футбола, другое — из фигурного катания», — подытожила чемпионка мира.