«Проиграла конкуренцию»: фигуристка Дмитриева решила сменить гражданство и выступать за сборную Израиля

Мария Дмитриева изъявила желание выступать за сборную Израиля. В Федерации фигурного катания России подтвердили эту информацию и пообещали принять решение на исполкоме организации. 14-летняя девушка не добивалась серьёзных достижений, но одержала несколько побед на внутренних турнирах и владеет тройным акселем. По мнению Сергея Новицкого, её примеру в ближайшее время последуют и другие спортсмены, которые хотят получить возможность выступать на международных соревнованиях. Наталья Бестемьянова, напротив, уверена, что о тенденции говорить рано. Эксперты отмечают, что девушка в любом случае уже проиграла конкуренцию более талантливым соотечественницам.

Переходы российских фигуристок в другие сборные в последнее время превратились в тенденцию. Только в августе было два таких случая. Инга Гургенидзе решила выступать за Грузию, Ульяна Ширяева — за Канаду. Следующей на аналогичный шаг пошла Мария Дмитриева.

В среду днём появилась информация о том, что 14-летняя спортсменка намерена представлять на международных соревнованиях Израиль. Вскоре её подтвердили заинтересованные стороны. Так, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подчеркнул, что у девушки уже есть соответствующее гражданство.

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«Запрос на переход от федерации Израиля к нам поступил. Разрешение даёт исполком. Решение будет принято на его заседании», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

В свою очередь, в Федерации фигурного катания Израиля подчеркнули, что переезд Дмитриевой находится «в процессе».

Отъезд Марии сложно назвать ударом для отечественного фигурного катания, ведь к 14 годам она не считалась одной из самых перспективных даже в своём возрасте. Тем не менее определённых успехов на национальном уровне спортсменка успела добиться. Например, в октябре 2018-го она неожиданно выиграла этап Кубка России в Красноярске среди девушек, опередив Анастасию Костюк и Марию Павлову.

Удалось ей блеснуть и на прошлогоднем этапе Кубка Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Тогда Дмитриева также одержала победу, оставив позади Надежду Понтелеенко и Марию Новикову. Первенствовала она и на всероссийских соревнованиях «Мордовские узоры» в 2021-м. А вот на Кубке федерации завоевать награды не удалось. Сначала талантливая девушка заняла восьмое место, а затем — десятое.

Зато в марте прошлого года Мария отметилась другим важным достижением — впервые исполнила тройной аксель. Это произошло на первенстве Санкт-Петербурга. Её бывший тренер Алексей Мишин тогда не скрывал эмоций от проката подопечной.

«Приятно, что у неё очень эмоциональная манера катания, которая просто не может не нравиться. В нашу группу девочка пришла от Алины Писаренко, тоже работающей в школе «Звёздный лед». В настоящее время с ней занимается Татьяна Николаевна Мишина, которая также является личным тренером Жени Семененко», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

А спустя всего год после данного события фигуристка решилась на смену тренера. От Мишина она перешла к известному наставнику Сергею Розанову.

«В этом посте я хочу выразить благодарность Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне Мишиным, которые за год работы научили меня многому. Я ценю все моменты, проведённые в этой группе, но по некоторым обстоятельствам наше сотрудничество прекращено», — объяснила свой шаг спортсменка.

Как уже говорилось, Дмитриева уже не первая россиянка, которая изъявила желание перейти в другую сборную. Так, в начале августа аналогичный выбор сделала 13-летняя Инга Гургенидзе. Спортсменка, занимающаяся у Людмилы Гафаровой в Казани, впредь будет представлять Грузию. Она заявлена на третий этап Гран-при среди юниоров, который пройдёт в Риге в сентябре.

Если Гургенидзе едва ли в будущем могла помочь сборной России, то отъезд в Канаду Ульяны Ширяевой оказался более заметной потерей. К 15 годам она не только овладела тройным акселем, но и, по заверению её бывшего тренера Алексея Василевского, была почти готова исполнять четверные сальхов и тулуп. При этом в её случае решение покинуть Родину было связано с выбором родителей.

«Ульяна уехала с ними несколько месяцев назад, перед отъездом они оформляли документы. В преддверии отлёта в Канаду она только в Молдавии провела три месяца... Они периодически выходят на связь и переехали в Канаду в связи с работой отца, особого выбора у них не было. Документы в федерацию они уже подали, таковы правила», — объяснил Василевский.

Чтобы понять, можно ли после перехода трёх фигуристок за месяц в другие национальные команды говорить о тенденции, RT пообщался с экспертами. Так, по мнению чемпиона Европы Сергея Новицкого, в нынешней политической обстановке нужно быть готовыми к смене спортсменами гражданства.

«У нас полным-полно молодых амбициозных ребят, которые хотят принимать участие в международных турнирах, а не находиться под ограничениями. На мой взгляд, в ближайшие годы ситуация не изменится к лучшему и санкции с России в спорте не снимут. К этой мысли необходимо привыкнуть. Я не говорю, что речь идёт о тренде, но не услышать тревожные звоночки нельзя. Это настораживает. К сожалению, в обозримом будущем людей, желающих защищать честь других стран, станет только больше», — объяснил Новицкий.

Он подчеркнул, что отечественным фигуристам будет просто нечего предложить в стране, кроме внутренних турниров типа Гран-при России.

«Международных стартов не предвидится, и все вынуждены будут вариться в собственном соку, катаясь на национальном уровне. Это прекрасно, но ребята хотят показать себя. Поэтому они будут уезжать. Конечно, звёзды едва ли решатся на такой шаг. Возьмём ту же Камилу Валиеву. Она уже взяла золото на чемпионате Европы и ОИ. Но более юные девочки такой возможности лишены», — добавил Новицкий.

А вот олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова с ним не согласилась. По её словам, говорить о тенденции пока рано, поскольку не выдерживающие конкуренции россиянки регулярно отправляются в другие страны.

«Мы видим очень много отечественных фигуристов, которые выступают за разные страны. Да, сейчас ушли ещё три девушки, но это абсолютно нормально. Нет причин говорить о массовом бегстве. А поводы у всех самые разные. У кого-то, например, родители переезжают. Может ли ситуация измениться в худшую сторону, если Россию не допустят к международным соревнованиям, никто пока не знает. Надеюсь, этого не произойдёт», — отметила Бестемьянова.

При этом она подчеркнула, что отъезд Дмитриевой никак нельзя назвать потерей для сборной России, поскольку она едва ли сумела бы чем-то помочь национальной команде.

«Поймите, Марии уже 14 лет. По меркам женского фигурного катания — серьёзный возраст. Раньше девочки в 15 выступали на крупнейших соревнованиях, в том числе Олимпиадах. Но мы почти ничего не слышали о Марии. То есть она уже проиграла конкуренцию внутри страны», — подытожила олимпийская чемпионка.

Солидарен с ней и Новицкий, который подчеркнул, что пробиться в российский коллектив с учётом огромного количества талантливых девушек практически невозможно. В Израиле же она получит шанс принять участие во всех престижных стартах, в том числе Олимпийских играх.