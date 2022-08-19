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Бутырская — о смене спортивного гражданства Ширяевой: фигуристы ищут пути выхода из непростой ситуации

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о смене спортивного гражданства российской фигуристки Ульяны Ширяевой.
Бутырская — о смене спортивного гражданства Ширяевой: фигуристы ищут пути выхода из непростой ситуации
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Нельзя исключать и того, что Ширяева уехала, чтобы иметь возможность выступать на международных турнирах, поскольку россияне на данный момент не имеют на это права. К сожалению, некоторые спортсмены в такой ситуации будут отправляться в другие страны. Люди ищут пути для выхода из непростого положения, в котором оказалось отечественное фигурное катание. Смена гражданства — один из вариантов. Вместе с новым паспортом ты получаешь новые возможности», — заявила Бутырская RT.

Ранее Бутырская объяснила, чем опасен для Ширяевой переезд в Канаду.

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