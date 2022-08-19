Бутырская — о смене спортивного гражданства Ширяевой: фигуристы ищут пути выхода из непростой ситуации

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о смене спортивного гражданства российской фигуристки Ульяны Ширяевой.

«Нельзя исключать и того, что Ширяева уехала, чтобы иметь возможность выступать на международных турнирах, поскольку россияне на данный момент не имеют на это права. К сожалению, некоторые спортсмены в такой ситуации будут отправляться в другие страны. Люди ищут пути для выхода из непростого положения, в котором оказалось отечественное фигурное катание. Смена гражданства — один из вариантов. Вместе с новым паспортом ты получаешь новые возможности», — заявила Бутырская RT.

Ранее Бутырская объяснила, чем опасен для Ширяевой переезд в Канаду.