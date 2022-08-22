Признание Загитовой, права Трусовой и поездка Тарасовой в Санкт-Петербург: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова получила водительские права, а Виктория Синицина опробовала полёты в цирке. Евгения Медведева стала участницей жюри в новом телепроекте, а Алина Загитова призналась, что готова сыграть в кино. Татьяна Тарасова посетила занятие группы Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге, а Этери Тутберидзе в очередной раз подверглась критике. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Щербакова сделала операцию

Неделя в мире фигурного катания началась с неприятной новости для болельщиков Анны Щербаковой. Олимпийская чемпионка вместо подготовки программ к сезону отправилась в Германию, где перенесла операцию на колене: у неё диагностирован разрыв заднего рога мениска. Как сообщила спортсменка, это старая травма, которая беспокоит её давно и не позволяет тренироваться в полную силу.

Таким образом, Анна точно не выступит на контрольных прокатах, которые пройдут в конце сентября, поскольку восстановление займёт как минимум несколько месяцев. Скорее всего, не появится она и на этапах Кубка России. Если учесть, что после этого в национальном календаре запланирован только один серьёзный старт — чемпионат страны, Щербакова рискует пропустить весь сезон.

Но это уже вопрос будущего, а пока фигуристка выложила фото из больницы с забинтованной ногой. По её словам, операция прошла успешно.

В свою очередь, российские специалисты уверены, что Анна способна быстро восстановиться после хирургического вмешательства и начать вновь радовать болельщиков.

«Она с травмой дошла до Олимпиады и выиграла её. Это говорит о её сильнейших человеческих качествах. Мы все её любим и обожаем. Будем о ней думать и переживать за неё», — заявила ТАСС заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

Согласился со специалистом и президент «Самбо-70» Ренат Лайшев. По его мнению, у всех спортсменов случаются повреждения, учитывая их нагрузки, однако Щербакова со всем справится.

«Современные врачи сейчас творят чудеса, после чего атлеты возвращаются в большой спорт и забывают о травмах, добиваясь всех высших достижений. Не стоит опасаться. Я думаю, Аня быстро вернётся в строй», — сказал Лайшев в интервью Metaratings.

Ранее увидел свет очередной выпуск подкаста гимнаста Никиты Нагорного «Обмен спортом», в котором Анна учит олимпийского чемпиона прыжкам на льду, а сама пробует выполнить сальто назад. И у неё очень неплохо получилось.

«Она вообще сама делает!» — восхитился фигуристкой Нагорный.

Тем временем операция у Алёны Косторной откладывается на несколько недель, а возможно, и на месяц. Об этом рассказала заслуженный тренер России Елена Буянова. По её словам, хирургическое вмешательство в связи с разрывом вертлужной губы тазобедренного сустава могло быть проведено победительнице чемпионата Европы — 2020 ещё в первой половине июля. Но в клинике ФМБА, которая обслуживает спортсменов российских сборных, не оказалось необходимых расходников.

«Потом выяснилось, что один из анализов Алёны требует десятидневного карантина, и дата операции передвинулась на вторую половину августа. К сожалению, у нас нет возможности выбрать другую клинику. Вряд ли найдётся возможность сделать операцию в той же Германии. Поэтому остаётся только ждать», — заявила Буянова в интервью RT.

Трусова получила права и открыла ИП

Тем временем Александра Трусова продолжает пробовать всё новое. Так, спортсменка научилась водить машину и похвасталась перед поклонниками получением прав. Напомним, 18 лет девушке исполнилось 23 июня. А Геннадий Габрилян, наставник Марии Ласицкене, пообещал освоить с Александрой ещё и прыжки в высоту.

«Ну а почему нет? Талантливый человек обычно талантлив во всём. Понятно, что в подготовку фигуристов заложены совершенно другие стереотипы, но научить можно всех. Просто для каждого будет свой потолок», — объяснил специалист RT.

Также серебряный призёр Олимпийских игр зарегистрировала собственное ИП. В качестве основной она указала «вспомогательную деятельность, связанную с исполнительскими искусствами». Помимо этого, спортсменка, похоже, собирается продавать сувенирную продукцию.

Однако пока подарки дарят ей. Во время открытой тренировки и фотосессии в рамках Moscow Urban Forum Александре презентовали уникальные кеды, на которых красуются её образы из олимпийских программ — Фрида и Круэлла. Также на одном из ботинок нарисован далматинец. Нанесены и английские эпитеты, характеризующие Трусову: «поразительная», «креативная», «вне правил».

Мероприятие не обошлось без моря цветов и, конечно, радости от столь полезной встречи со спортсменкой. За автографами вновь выстроилась очередь, в которой одному из детей даже стало плохо, но врачи отреагировали оперативно, а потом провели ребёнка к фигуристке без очереди.

В свободное от тренировок время девушка посещает занятия Марка Кондратюка. На одном из них побывала съёмочная группа Первого канала. В сюжете Трусова признаётся, что боится смотреть, как юноша исполняет четверные прыжки, поскольку не контролирует ситуацию, а наставник олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Светлана Соколовская забавно журит подопечного за не самый удачный прокат.

«Минут на 30 соберись хотя бы. Я говорю про все твои выезды, эти полёты... Я понимаю, что у тебя невеста — ракета, но это же не значит, что надо летать вообще криво-косо», — пошутила специалист.

Медведева оказалась в жюри

А Евгения Медведева прервала работу на Первом канале, сменив его на ТНТ. Фигуристка войдёт в состав жюри проекта «Новые танцы». Съёмки шоу уже стартовали. Помимо спортсменки, судить танцевальные батлы будут хореографы Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Екатерина Решетникова и Владимир Варнава. Ведущей вновь станет двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева.

При этом фигуристка призналась, что мечтает совсем не о телевидении, а о простом человеческом счастье: настоящей любви, здоровье близких и общении с друзьями.

«У меня понятия мечты и цели очень разделимы между собой. То, о чём многие мечтают, я называю целями. Мечты могут быть о чём-то высоком, что от меня не зависит, например о неземной любви. Это то, что нельзя купить за деньги. Я мечтаю о том, чтобы все мои близкие были здоровы и находились рядом, особенно в такое сложное время. Многие мои друзья разъехались по разным странам, и я очень хочу, чтобы мы в скором времени собрались вместе и всё было хорошо. Сидеть, обниматься, как и прежде общаться. А цели у меня глобальные, их очень много. Не буду пока раскрывать их, поскольку всё на стадии переговоров и планов», — приводит слова Медведевой Telegram-канал Madame Shipilova.

Загитова плывёт по течению

Алина Загитова, похоже, никак не может определиться, чем хочет заниматься в будущем. Совсем недавно она рассказала, что не исключает варианта вновь принять участие в соревнованиях и даже попросила тренеров подготовить для неё несколько программ. Однако в очередном интервью олимпийская чемпионка уже заявила о телевизионных проектах, связанных со спортом.

«Фигурное катание, конечно же, было для меня важной целью, но потом встал неизбежный вопрос, в каком направлении двигаться дальше. Я очень много думала, что мне нравится, чего я хочу добиться, и, кажется, нашла своё направление. Хочу посвятить себя телевизионным проектам, связанным со спортом, — такова текущая цель. Верю, чтобы добиться глобальной цели, лучше всего подходит стратегия промежуточных. Добиваешься чего-то на определённом этапе и движешься дальше, а там ещё и ещё — по нарастающей, пока не доберёшься до главного», — приводит слова Загитовой Umagazine.

Алина также призналась, что ей уже несколько раз предлагали сняться в кино. Однако фигуристке не понравились сюжеты картин, поэтому она отказалась. Но если речь пойдёт о хорошей роли, Загитова с удовольствием попробует себя на новом поприще.

Тарасова посмотрела на тренировки Алиева и Игнатьева

Татьяна Тарасова продолжает посещать тренировки известных российских коллег. Она уже побывала в гостях у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. А на прошлой неделе специалист приехала в Санкт-Петербург к группе Евгения Рукавицына, в которой работают чемпион Европы и России 2020 года Дмитрий Алиев, а также триумфатор Кубка страны Макар Игнатов.

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«Обстановка на льду хорошая, они показали мне только поставленные программы — всё сделано грамотно. Дима сейчас выполняет три квада, включая лутц, Макар ошеломляюще прыгал четверной риттбергер. Программы поставлены, они начинают их накатывать, где-то менять шаги, работы ещё много», — рассказала Тарасова ТАСС.

Самого Рукавицына на занятии в тот день не было, он уехал в Новогорск на прокаты юниоров, однако, по его словам, визит заслуженного тренера СССР взбодрил его подопечных. Например, Алиев после ряда замечаний продемонстрировал отличное катание.

«Мы получили ценные, а точнее бесценные, указания и замечания. Мне кажется, такие легенды, как Татьяна Анатольевна, являются козырем российского спорта, фигурного катания. Наблюдая за её работой, за тем, как тонко она чувствует малейшие нюансы движения не только тела, но и души, как точно она подбирает слова, ощущаешь драгоценное чувство преемственности поколений. Сотрудничество с ней даёт нам дополнительную мотивацию, вдохновение, своего рода встрясочку, всё это движет нас вперёд», — заявил специалист.

Канадки вновь укололи Тутберидзе

А за границей никак не могут оставить в покое Этери Тутберидзе. На этот раз канадская фигуристка Кейтлин Уивер обвинила тренера в жестоком обращении с подопечными. Это произошло после интервью Косторной, в котором она рассказала, как год занималась с травмой ноги.

«Продолжайте говорить мне, что сестра лапши ни в чём не виновата», — написала Уивер.

Сестра лапши — так называют Тутберидзе китайские поклонники фигурного катания из-за волнистых волос. Полностью оно звучит как «сестра лапши быстрого приготовления». Однако об этом знали далеко не все. В частности, была удивлена постоянный критик Тутберидзе Меган Дюамель.

«Сестра лапши. Такого я ещё не слышала. Мне нравится», — написала Дюамель в комментариях под публикацией соотечественницы.

Синицина научилась летать

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина показала, как учится летать на цирковой лонже для выступления в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Она исполняет роль белого лебедя Одетты, а её партнёр Никита Кацалапов — принца Зигфрида.

«Это мои первые взлёты. За кадром было много нецензурного от Никиты, он очень переживал. Но всё находилось под контролем, я научилась», — написала спортсменка.

В межсезонье Синицина и Кацалапов выступают вместе уже во втором шоу Навки. Ранее они представляли принца и Настеньку в «Аленьком цветочке». Как признался Никита, им нравится принимать участие в подобных проектах, поскольку в них не испытываешь такого волнения, как на соревнованиях.

«На спортивных стартах сердце выпрыгивает из груди, это сильный стресс. А участвуя в шоу, мы ощущаем лёгкость, получаем от процесса огромное удовольствие и делимся этими эмоциями со зрителями», — отметил Кацалапов.

При этом пара пока не определилась, будет ли продолжать карьеру в следующем сезоне.