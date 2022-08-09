Очередь за автографом Валиевой, катание Загитовой в паре и операция Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Камила Валиева закончила выступать в шоу «Аленький цветочек» и вернулась в Москву, где провела тренировку на конгрессе Moscow Urban Forum. На автограф-сессию фигуристки собралась огромная очередь, и далеко не все смогли получить заветную подпись. Алина Загитова едва не влетела в фонарь во время ледового спектакля, а также побывала на хоккейном матче, где сделала стартовое вбрасывание. Евгений Плющенко получил травму во время встречи футбольной Медиалиги, а Алёна Косторная перенесёт операцию из-за застарелой травмы бедра. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Финальное шоу Валиевой

Камила Валиева завершила выступление в шоу «Аленький цветочек» в Сочи и отправилась в Москву — готовиться к контрольным прокатам, которые состоятся в сентябре. Всего фигуристка приняла участие в 18 спектаклях. По её признанию, ей было сложно выучить парные элементы, но взаимодействие с другими фигуристами на льду, которого нет в одиночном катании, оказалось интересным и захватывающим. Олимпийская чемпионка считает, что новый опыт поможет ей и в спорте.

«На данный момент для меня было крайне важно увидеть, понять, почувствовать, что моё катание нужно и интересно многим людям. И осознание того, что меня ждут и любят, будет согревать очень долго и, надеюсь, помогать и поддерживать в грядущем сезоне», — заявила Валиева в интервью «АиФ».

Она призналась, что с нетерпением ждёт соревнований. По словам Камилы, обидно, что в этом году не получится выступить на международных турнирах, но основные соперницы, самые сильные и титулованные, всё равно находятся в России.

«А спорт — он про соревнование лучших с лучшими. Поэтому новый сезон будет, без сомнения, интересным, а борьба — захватывающей», — подчеркнула 16-летняя спортсменка.

Насколько популярна и интересна зрителям Валиева, можно было увидеть в воскресенье на Moscow Urban Forum. В столичном Манеже Камила провела зарядку для всех желающих, привлёкшую сотни человек. Затем состоялась автограф-сессия, на которую собралась огромная очередь, растянувшаяся на несколько десятков метров. Несмотря на то что спортсменка провела за этим занятием больше часа, далеко не все смогли дождаться заветной подписи и фото с любимой фигуристкой.

Эмоции и воспоминания Загитовой

Тем временем в «Аленьком цветочке» Валиеву заменила Алина Загитова. Она также будет выступать с Дмитрием Соловьёвым, как ранее Камила. В первом же шоу спортсмены исполнили несколько сложных поддержек. Олимпийская чемпионка призналась, что до дебюта у них было всего несколько тренировок в Москве, но кататься в паре ей всё равно не страшно, так как Дмитрий во всём ей помогает.

«Он суперпартнёр. Если я делаю что-то не то, Дмитрий мне подсказывает иногда в поддержках, докручивает меня как профессионал», — приводит слова Загитовой Sport24.

Спортсменка также заявила, что рада вернуться в шоу и вновь испытать «нереальные эмоции». Фигуристка порадовала зрителей фирменными вращениями, а также чистым двойным акселем. Впрочем, по признанию Алины, в первый раз не всё получилось так, как задумывалось, а сама она сильно нервничала до выхода на лёд. Кроме того, свои коррективы в прокат внесли размеры площадки.

«На большой можно раскатиться, что заметно экономит энергию. А здесь надо держаться в рамках компактной арены. Сегодня была пара моментов, когда я чуть не улетела в какой-то фонарь. Хорошо, что этого не произошло... На льду такого размера всё надо контролировать. Но это тоже хороший опыт», — подчеркнула фигуристка.

Тем не менее публика осталась в восторге от выступления олимпийской чемпионки и завалила её цветами и подарками.

Воспользовавшись случаем, Загитова также посетила матч турнира Sochi Hockey Open между «Сочи» и «Авангардом» и даже выполнила стартовое вбрасывание. Она призналась, что благодаря этому испытала настоящий прилив адреналина. Помимо игры, фигуристка побывала в студии на съёмке программы для YouTube-канала соревнования. Там она рассказала о любви к хоккею и команде «Ак Барс» и призналась, что не очень хорошо относится к дракам, «как и любая девочка».

«Но это зрелищно, это смотрится. Так что это один из ключевых моментов в хоккее, его неотъемлемая часть», — сказала чемпионка мира.

Также она вспомнила, как сильно расстроилась из-за поражения сборной России в финале ОИ-2022.

«Действительно, я была очень эмоциональна на Олимпиаде. Это, наверное, первый раз, когда я заплакала. Мне было действительно обидно за наших парней, но таков спорт. Они не проиграли, а заняли второе место. Для меня это так», — подчеркнула Загитова.

Футбольный дебют и травма Плющенко

Евгений Плющенко дебютировал за команду «БроукБойз» в футбольной Медиалиге. Он провёл два товарищеских матча и в одном из них получил травму.

«Немного дёрнул пах. У меня было несколько операций. Видимо, что-то произошло. Всё будет нормально. Хочу играть и тренироваться. Команда хорошая, ребята интересные. Главное, привести себя в порядок. Никого не хочу обидеть, хоккей и фигурное катание — это сложные виды спорта. Но футбол по интенсивности — адский спорт. Большое уважение всем футболистам», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

Он также поделился впечатлениями от культуры поведения на поле в медиафутболе, которая, по его словам, отличается конфликтами и провокациями.

«Не очень приветствую это. Смогу ли ответить? Да, но я бы не хотел. Я по жизни ни на кого не нападаю. Только защищаюсь. У меня всегда была позиция в спорте, что соперника надо уважать и побеждать делом: в фигурном катании — прыжками, а тут надо брать верх не грязью, а игрой», — сказал Плющенко.

Евгений также напомнил, что среди его друзей есть несколько выдающихся футболистов, в том числе чемпион мира в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.

«Мы как раз на днях общались. Он присылал мне фотографии. Ещё есть Саша Кержаков, с которым мы тоже дружим и общаемся, Саша Мостовой, тоже мой близкий друг, легендарный наш игрок», — поделился Плющенко.

Операция Косторной

Алёна Косторная сообщила, что в ближайшие дни ей предстоит операция из-за давней травмы бедра. Поэтому спортсменка пропустит контрольные прокаты, которые запланированы на конец сентября.

«В ЦСКА я тренировалась регулярно, но не каталась — не выходила на лёд практически с приезда со сборов в Новогорске. Была застарелая травма бедра, которая долгое время не давала о себе знать, но в один момент так «выстрелила», что пошла на обследование», — цитирует фигуристку ТАСС.

Также по теме С прицелом на Милан: почему переход Косторной от Тутберидзе к Буяновой может помочь ей перезапустить карьеру Экс-чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе в «Самбо-70». В ближайшее время она...

Несмотря на это, экс-чемпионка Европы рассчитывает выступить в предстоящем сезоне. Новые программы уже поставлены, и, по словам Алёны, они «очень красивые, интересные».

«Это всем знакомые истории, такую музыку я пока ни у кого не слышала. Надеюсь, что всё сложится хорошо», — заметила Косторная.

Фигуристку поддержали коллеги по цеху, которые выразили уверенность, что она сможет успешно восстановиться после операции и вернуться на лёд. Так, Алексей Ягудин напомнил истории Татьяны Тотьмяниной и Елены Бережной, которые продолжили карьеру после тяжёлых травм, Евгения Плющенко, перенёсшего множество операций. Сам олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в своё время был вынужден сделать операцию по замене тазобедренного сустава.

«Реалии большого спорта таковы, что редкий путник, идущий по этому пути, приходит к финишу с пустым рюкзаком травм. Наша профессия сопряжена у кого-то с большим, у кого-то с меньшим их количеством. Думаю, в первую очередь нужно не сочувствовать, а приободрить Алёну. Человек, который жаждет побеждать и пашет ради этого, всегда добьётся поставленных целей», — сказал Ягудин.

Татьяна Тарасова, в свою очередь, рассказала, что эта травма мучает Косторную довольно давно и хирургическое вмешательство необходимо, чтобы сохранить карьеру.

«Она сейчас не в остром периоде, но это очень тяжело, и невозможно кататься без операции. Неделя хороших тренировок — нога «летит». Конечно, нужно делать операцию, потому что врачи настаивают», — подчеркнула тренер.

Визиты Тарасовой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова посещает занятия разных школ фигурного катания. В прошлом месяце она побывала в гостях у группы Этери Тутберидзе, а на минувшей неделе наведалась к «Ангелам Плющенко», где понаблюдала за работой Софьи Муравьёвой, Вероники Жилиной, Александра Плющенко и других спортсменов академии. Более молодым наставникам внимание прославленного тренера всегда приятно, а её советы принимаются с благодарностью и восхищением.

Так, сам Плющенко опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Тарасовой и заявил, что её внимание бесценно.

«Татьяна Анатольевна, спасибо за вашу магию. Я очень тронут. Я вас жду всегда», — написал двукратный олимпийский чемпион.

Его жена Яна Рудковская назвала утро визита «легендарно-спортивным» и отметила, что все участники остались чрезвычайно довольны.

«Все её замечания не в бровь, а в глаз! А её глаз уж точно алмаз! Спасибо за всех ребят — и за Санечку отдельное спасибо!» — написала Рудковская в соцсети.

Тарасова, в свою очередь, заметила, что ей понравился подход Евгения к работе, хотя и признала, что пока он проигрывает в сравнении с более опытной Тутберидзе.

«Я хотела бы, чтобы такие выдающиеся спортсмены переходили на тренерскую работу. Я очень-очень рада видеть Женю в этом амплуа. Пожелаю ему только успехов, у него замечательные дети, которые могут кататься с успехом», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Теперь именитая наставница планирует посетить тренировки подопечных Александра Жулина.

Откровения Константиновой

Казалось, на тренерскую работу перешла и завершившая карьеру Станислава Константинова. Однако сама фигуристка опровергла эту информацию и заявила, что пока лишь взяла перерыв в соревновательной деятельности. При этом она действительно занимается с детьми скольжением, вращениями и мечтает когда-нибудь набрать собственную группу спортсменов и довести их с нуля до высочайшего уровня.

«Мы работаем в основном с ребятками из регионов. Они приезжают на сборы и впитывают каждое слово, хотят, горят — это потрясающе. Я сама катаюсь с ними, сама всё показываю, даже потихоньку прыгаю. У меня была травма, я долго не каталась. Первые разы выходила на лёд и говорила: «Мои хорошие, малыши, не осуждайте меня, если я вдруг падаю с винтика. Я давно не каталась», — рассказала спортсменка в интервью Sport24.

Также она призналась, что работала с психологом, поскольку в последние годы в спорте сильно была недовольна собой.

«Я начала заботиться о себе: для начала кормить, вовремя укладывать спать, не ругать, не заниматься излишним самокопанием, не накручивать. Отпустила тревогу про деньги, про будущее, про спорт и настолько начала видеть себя красивой в какие-то обычные моменты! Я перестала париться из-за фигуры, из-за вещей, из-за внешности — мне стало безразлично, что там подумают: откровенно — не откровенно. Мне нравится, мне красиво — я же не буду ходить и укутываться, прятаться», — поделилась фигуристка.

По словам Станиславы, отказавшись от изнуряющих диет, она сильно поправилась — сразу на десять килограммов. Это был непростой период, так как ей трудно было принять себя.

«Потом в какой-то момент я просто заставила себя отпустить и не возвращаться больше в это никогда. И я начала преображаться — не гляжу на весы, не взвешиваюсь, не смотрю на цифру. Просто стала себе нравиться», — отметила Константинова.

После этого она начала выкладывать в социальные сети откровенные снимки, но не для того, чтобы привлечь чьё-то внимание, а просто потому, что ей самой это нравится.

«Я очень позитивно всегда к этому отношусь — не только со своей стороны, но и со стороны всех», — заключила Станислава.