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Тарасова сравнила тренерские подходы Тутберидзе и Плющенко

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила тренировки Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
Тарасова сравнила тренерские подходы Тутберидзе и Плющенко
  • РИА Новости

«Я хотела бы, чтобы такие выдающие спортсмены переходили в тренерскую работу. Отличается ли подход к работе у Плющенко и Тутберидзе? Этери работает уже больше 20 лет, поэтому пока, конечно, сравнение будет не в пользу Евгения», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

При этом она отметила, что ей понравилась работа Плющенко. Тарасова добавила, что у специалиста талантливые ученики, она пожелала им успехов.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе организации в Пхукете.

Ранее в ISU отреагировали на предложение тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.

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