Тарасова сравнила тренерские подходы Тутберидзе и Плющенко
- РИА Новости
«Я хотела бы, чтобы такие выдающие спортсмены переходили в тренерскую работу. Отличается ли подход к работе у Плющенко и Тутберидзе? Этери работает уже больше 20 лет, поэтому пока, конечно, сравнение будет не в пользу Евгения», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
При этом она отметила, что ей понравилась работа Плющенко. Тарасова добавила, что у специалиста талантливые ученики, она пожелала им успехов.
7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе организации в Пхукете.
Ранее в ISU отреагировали на предложение тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.